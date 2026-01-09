ترامب يلغي موجة ثانية من الهجمات على فنزويلا بعد "تعاونها"

- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة ثانية من الهجمات على فنزويلا بعد تعاونها مع الولايات المتحدة، مشيداً بإطلاقها السجناء السياسيين كخطوة نحو السلام، وأكد أن التعاون يشمل إعادة بناء البنية التحتية للنفط والغاز. - رغم تصويت مجلس الشيوخ لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا، أكد ترامب أن أخلاقه هي ما يقيّد سلطته في اتخاذ قرارات عسكرية، مشيراً إلى استمرار إشراف الولايات المتحدة على فنزويلا. - أعلن ترامب عن استثمار شركات النفط الكبرى في فنزويلا، مؤكداً على إعادة بنائها بشكل مربح، مع خفض أسعار النفط وتقديم الدعم المالي لفنزويلا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، اليوم الجمعة، إنه ألغى موجة ثانية من هجمات كانت متوقعة على فنزويلا بعد تعاونها مع الولايات المتحدة. وأشار في منشور على منصة تروث سوشيال، إلى أن إطلاق فنزويلا سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين دليل على "سعيها للسّلام"، واصفاً ذلك بأنها لفتة "ذكية وبالغة الأهمية".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة وفنزويلا "تعملان معاً على نحوٍ جيّد"، ولا سيّما في ما يتعلّق بإعادة بناء البنية التحتية للنفط والغاز "بشكل أكبر وأفضل وأكثر حداثة"، مضيفاً "بفضل هذا التعاون ألغيتُ الموجة الثانية المتوقعة من الهجمات، التي لن تكون ضرورية"، غير أنه أكّد أن جميع السفن ستبقى في مواقعها لأغراض السلامة والأمن، كما رجح ترامب استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من شركات النفط الكبرى في فنزويلا، معلناً أنه سيلتقي بجميع ممثلي هذه الشركات اليوم في البيت الأبيض.

وفي حين صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح المضي قدماً في النظر بتصويت إجرائي على مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه فنزويلا، ويمنعه من اتّخاذ أي عمل عسكري إضافي من دون تفويض صريح من الكونغرس، قال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ "أخلاقه" هي الشيء الوحيد الذي يقيّد سلطته في إصدار أوامر بشنّ عمليات عسكرية في أنحاء العالم.

وأضاف أن "إشراف" الولايات المتحدة على فنزويلا قد يستمر لسنوات، مشدداً على أن السلطات الانتقالية "تقدم لنا كلّ شيء نرى أنه ضروري، وأن الوقت وحده كفيل بتحديد" الفترة الزمنية التي ستطالب بها إدارته للإشراف المباشر على فنزويلا، واستطرد قائلاً: "سنعيد بناءها (فنزويلا) بطريقة مربحة للغاية... سنستخدم النفط، وسنحصل على النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي تحتاج إليها بشدة".