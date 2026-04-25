ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان وعراقجي يغادر إسلام أباد

- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة المبعوثين إلى باكستان بسبب تعثر المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى إمكانية التواصل عبر الهاتف. - زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام أباد لبحث العلاقات الثنائية، مؤكدًا على دور باكستان كوسيط، ورفض التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة. - حذرت القوات المسلحة الإيرانية من الرد على الحصار الأميركي، ووصفت ممارسات الجيش الأميركي بالقرصنة، بينما أعيد فتح مطار الإمام الخميني في طهران لاستئناف الرحلات الجوية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، على خلفية ما قال إنه يرتبط بـ"الموقف الإيراني في مسار المفاوضات الجارية"، فيما أنهى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى إسلام أباد، ناقش خلالها التطورات في المنطقة مع مسؤولين باكستانيين.

وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي باراك رافيد، إن القرار جاء لعدم جدوى الرحلة في ظل الظروف الحالية، مضيفًا: "لا أرى جدوى في إرسالهما في رحلة طائرة مدتها 18 ساعة في الوضع الحالي للمفاوضات. هذا طويل جداً. يمكننا القيام بذلك بنفس القدر عبر الهاتف. يمكن للإيرانيين الاتصال بنا إذا أرادوا. لن نسافر فقط لنجلس هناك".

وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا القرار يشير إلى نية استئناف الحرب، نفى ترامب ذلك، قائلًا: "لا. هذا لا يعني ذلك. لم نفكر في ذلك بعد". ويأتي هذا التطور في ظل تعثر المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد وتجنب العودة إلى المواجهة العسكرية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن اختتم عراقجي زيارة إلى إسلام أباد، حيث أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، بعد ظهر السبت، أن عراقجي غادر إسلام أباد "بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية". وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته في إطار جولة من المقرر أن تشمل مسقط وموسكو. والتقى رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، الذي يؤدي دورًا محوريًا في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وبعد وصوله إلى مسقط، أكد عراقجي أن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مضيفًا في منشور على "إكس" أنه خلال الزيارة أوضح موقف بلاده بشأن "إطار عملي قابل للتنفيذ" لإنهاء دائم للحرب على إيران. وقال عراقجي: "يجب أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك فعلًا إرادة جادة للمضي قدمًا في الدبلوماسية"، موضحًا أن الجهود "الأخوية" لباكستان كدولة وسيطة لإعادة السلام إلى المنطقة "قيمة جدًا". إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي وصل إلى مسقط، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين العُمانيين لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وكان عراقجي قد سلم قائد الجيش الباكستاني "رداً رسمياً وشاملاً" على المقترحات الأميركية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران خلال زيارته الأخيرة، مؤكداً أن جولة الوزير الإقليمية لا تتضمن أي شكل من أشكال التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي شكر باكستان على جهودها، وأوضح "مواقف بلادنا المبدئية بشأن آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والوقف الكامل للحرب المفروضة على إيران". وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أكد أن عراقجي لا يعتزم لقاء مسؤولين أميركيين في إسلام أباد. بدورها، أوضحت الخارجية الباكستانية أن زيارته ستخصص لبحث "الجهود الجارية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين"، من دون الإشارة مباشرة إلى محادثات مع ويتكوف وكوشنر. وأفاد متحدّث إيراني بأن عراقجي سيزور أيضًا سلطنة عُمان وروسيا لبحث جهود إيقاف الحرب التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/ شباط.

وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستردّ في حال واصلت الولايات المتحدة حصارها لموانئ الجمهورية الإسلامية، واصفة ممارسات الجيش الأميركي في المنطقة بأنها "سطو" و"قرصنة". في الأثناء، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إعادة فتح مطار الإمام الخميني في طهران، وهو أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة، وانطلاق أولى الرحلات "بفضل جهود شركات الطيران الوطنية" إلى وجهات، من بينها المدينة ومسقط وإسطنبول.

ومنذ آخر جولة محادثات، اصطدمت الجهود الرامية لإعادة الجانبين الأميركي والإيراني إلى طاولة المفاوضات برفض طهران التفاوض في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها. بدورها، تفرض إيران حصارًا بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، ولا يسمح إلا لعدد محدود جدًا من السفن بعبور الممر الحيوي، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

(العربي الجديد، فرانس برس)