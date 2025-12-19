ترامب يلغي رسمياً عقوبات قانون قيصر على سورية

19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:06 (توقيت القدس)
ترامب في المكتب البيضاوي، 15 ديسمبر 2025 (رويترز)
ترامب في البيت الأبيض، 15 ديسمبر 2025 (رويترز)
- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الدفاع السنوي بقيمة تريليون دولار تقريباً، متضمناً إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية في 2019، مما يتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً بقيمة 901 مليار دولار للسنة المالية 2026.
- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي النسخة النهائية من قانون التفويض الدفاعي، متضمناً إلغاء قانون قيصر نهائياً اعتباراً من يناير 2026، مما يرفع جميع العقوبات الأميركية عن دمشق.
- إلغاء قانون قيصر يزيل العقبة الأكبر أمام دمشق اقتصادياً وسياسياً، مما يضع الحكومة أمام مسؤوليات داخلية كانت مؤجلة بسبب العقوبات.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريباً، الذي يتضمن إلغاء قانون قيصر، وجرى بموجبه فرض عقوبات على سورية في 2019. ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة ⁠المالية 2026 إنفاقاً عسكرياً سنوياً ‌قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ​ترامب. وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب لقانون قيصر. وجرى التوقيع بعيداً عن الصخب الإعلامي ومن دون ⁠أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي بحضور الصحافيين.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمّنة مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون "قيصر"، الذي فُرضت بموجبه عقوبات قاسية على سورية. ويبدأ تفعيل القانون في يناير/ كانون الثاني 2026، ما يلغي قانون قيصر نهائياً بعد سنوات من فرضه على سورية، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق، عقب إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.

إزالة الركام في ضواحي دمشق، 26 نوفمبر 2025 (رامي السيد/Getty)
مهام سورية طارئة للحكومة بعد إلغاء "قانون قيصر"

ومع إلغاء الكونغرس الأميركي، مساء الأربعاء، قانون العقوبات الأشد قسوة على سورية المعروف بـ"قانون قيصر"، وتوقيع الرئيس الأميركي، أُزيلت العقبة الأكبر أمام دمشق اقتصادياً وسياسياً، وباتت الحكومة في مواجهة مسؤوليات داخلية جسام كانت مؤجلة بسبب العقوبات، التي لم تعد بعد اليوم ذريعة صالحة. ويُعَد تلاشي العقوبات على سورية الخطوة الأبرز ما بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، الذي كان وجوده سبب فرض تلك العقوبات التي كانت العائق الأكبر أمام انتعاش اقتصادي يستدعي انفراجات على المستويات كلها، ولا سيما السياسية منها

(رويترز، العربي الجديد)

 

