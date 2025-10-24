ترامب يلتقي نظيره الصيني في 30 أكتوبر الجاري

- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر، ضمن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وسط توترات تجارية وأمنية متصاعدة بين البلدين. - تسعى الولايات المتحدة من خلال المنتدى إلى تقليل تبعيتها لسلاسل التوريد الصينية وتعزيز الشراكات الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. - تمثل القمة اختباراً لاستراتيجية ترامب في التعامل مع الصين، حيث يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة على أساس "الندية والصفقات المتبادلة" بدلاً من المواجهة المباشرة.

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. جاء ذلك خلال موجز صحافي لمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت. وقالت ليفيت، إن ترامب سيشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها يومي 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في كوريا الجنوبية. وأشارت إلى أن ترامب سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر الجاري.

وتأتي القمة المنتظرة بين ترامب ونظيره الصيني في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين حول ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ مطلع العام لإعادة بناء الثقة بين البلدين، فإن الخلافات لا تزال قائمة بشأن قضايا حساسة مثل الدعم الأميركي لتايوان وقيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، إلى جانب الملف الأمني في بحر الصين الجنوبي.

ويمثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ منصة رئيسية للحوار الاقتصادي بين القوى الكبرى، وتركّز الولايات المتحدة من خلالها على تقليل تبعيتها لسلاسل التوريد الصينية وتعزيز الشراكات الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتمثل القمة اختباراً جديداً لاستراتيجية ترامب في التعامل مع الصين خلال ولايته الثانية، إذ يسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين القوتين على أساس "الندية والصفقات المتبادلة" بدلًا من المواجهة المباشرة التي اتسمت بها السنوات السابقة. ويُتوقع أن يحاول ترامب إقناع بكين بلعب دور أكثر إيجابية في استقرار النظام الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط، مقابل تخفيف بعض القيود الاقتصادية.

