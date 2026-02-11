ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض لبحث الملف الإيراني

- الملف الإيراني في صدارة المحادثات: التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث ركزت المحادثات على الملف الإيراني، مع تقديم نتنياهو "مبادئ واضحة" للتفاوض. - مفاوضات وتحضيرات مكثفة: قبل اللقاء، اجتمع نتنياهو مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ومستشار ترامب جاريد كوشنر لبحث مسار المفاوضات مع طهران، وسط تكتم أميركي على تفاصيل اللقاء. - خيارات عسكرية مطروحة: أشار ترامب إلى إمكانية استخدام الخيارات العسكرية، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات إضافية للشرق الأوسط، في حال فشل المحادثات، مع تأكيد نتنياهو على ضرورة الحفاظ على "حرية العمل العسكري".

بدأ اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت يطغى فيه الملف الإيراني على جدول أعمال المحادثات.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن في وقت سابق، حيث نقلته سيارة رباعية الدفع تحمل الأعلام الأميركية والإسرائيلية إلى البيت الأبيض عبر طريق جانبي من بلير هاوس، مقر إقامة كبار الضيوف، وفقا لـ"فرانس برس". وامتنع نتنياهو عن الإجابة عن سؤال لهيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن ما إذا كان سيدعم أي اتفاق قد يبرمه ترامب مع إيران، مكتفياً بالقول قبل إقلاعه إن المحادثات ستركز أساساً على الملف الإيراني، وإنه سيعرض على الرئيس الأميركي "مبادئ واضحة" للتفاوض.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن نتنياهو التقى قبيل لقائه ترامب بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، حيث بحث معهما مسار المفاوضات مع طهران. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعاً عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قررت الإدارة الأميركية هذه المرة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات قبل اللقاء أو عقد مؤتمر صحافي بعده، في مؤشر إلى رغبة ترامب في تجنب إظهار أي خلافات علناً.

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، في مقابلة مع "فوكس بيزنس" إنه يفضل التوصل إلى اتفاق يشمل الملفين النووي والصاروخي، لكنه لمّح أيضاً إلى خيارات عسكرية، مشيراً في تصريح لموقع "أكسيوس" إلى احتمال إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المحادثات، رغم إبدائه تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو سيشدد على ضرورة الحفاظ على "حرية العمل العسكري" حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، وسط مخاوف إسرائيلية من تقديم تنازلات تتعلق بالصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة.