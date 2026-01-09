ترامب يلتقي ماتشادو الأسبوع المقبل

- زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستزور واشنطن الأسبوع المقبل، وهي الزيارة الأولى لها منذ خطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته إلى نيويورك. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخطط للقاء ماتشادو، مشيرًا إلى أنها لا تحظى بالدعم داخل فنزويلا، بينما تظل واشنطن تسعى للسيطرة على قرارات البلاد ونفطها. - الهجوم الأميركي في كاراكاس وخطف مادورو يمثلان تحولًا جذريًا في الأزمة الفنزويلية، حيث تعيد واشنطن صياغة سياستها تجاه كاراكاس بالضغط العسكري والاقتصادي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لماتشادو إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ الهجوم على فنزويلا خطف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى نيويورك في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عمّا إذا كان يخطط للقاء ماتشادو، فأجاب: "حسنًا، حسب علمي فإنها ستأتي الأسبوع المقبل في وقت ما، وأتطلع لإلقاء التحية عليها".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور عندما تم الاتصال به للحصول على تفاصيل إضافية حول الاجتماع. وسيكون هذا أول اجتماع بين ترامب وماتشادو، التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لم تتحدث إلى ترامب منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يزال مستقبل حكم الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مثار تساؤلات، في وقت تعتزم فيه واشنطن السيطرة على قرارات البلاد ونفطها. واستبعد ترامب قبل أيام فكرة العمل مع ماتشادو قائلاً: "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وفي المقابلة نفسها، مع "فوكس نيوز" قال الرئيس الأميركي إن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تصل فنزويلا، التي تقودها حاليًا القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز، إلى وضع يمكنها فيه إجراء انتخابات. وأضاف: "يتعين علينا إعادة بناء البلاد. لا يمكنهم إجراء انتخابات... لن يعرفوا حتى كيفية إجراء انتخابات في الوقت الحالي".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب هجوم أميركي خاطف نفّذه الجيش في كاراكاس، وأسفر عن خطف الرئيس الفنزويلي واقتياده إلى الولايات المتحدة، في تطور غير مسبوق شكّل تحولاً جذرياً في مسار الأزمة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد شددت خلال السنوات الماضية عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي، معتبرة أنه يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل كاراكاس، قبل أن تبدأ، عقب إطاحة مادورو، بإعادة صياغة سياستها تجاه كاراكاس على قاعدة الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي من جهة، وإعادة توجيه موارد الطاقة الفنزويلية بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية من جهة أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)