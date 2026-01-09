ترامب يلتقي ماتشادو الأسبوع المقبل

أخبار
مباشر
09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 08:06 (توقيت القدس)
ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض، 17 نوفمبر 2025 (Getty)
ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض، 17 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستزور واشنطن الأسبوع المقبل، وهي الزيارة الأولى لها منذ خطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته إلى نيويورك.
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخطط للقاء ماتشادو، مشيرًا إلى أنها لا تحظى بالدعم داخل فنزويلا، بينما تظل واشنطن تسعى للسيطرة على قرارات البلاد ونفطها.
- الهجوم الأميركي في كاراكاس وخطف مادورو يمثلان تحولًا جذريًا في الأزمة الفنزويلية، حيث تعيد واشنطن صياغة سياستها تجاه كاراكاس بالضغط العسكري والاقتصادي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لماتشادو إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ الهجوم على فنزويلا خطف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى نيويورك في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عمّا إذا كان يخطط للقاء ماتشادو، فأجاب: "حسنًا، حسب علمي فإنها ستأتي الأسبوع المقبل في وقت ما، وأتطلع لإلقاء التحية عليها".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور عندما تم الاتصال به للحصول على تفاصيل إضافية حول الاجتماع. وسيكون هذا أول اجتماع بين ترامب وماتشادو، التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لم تتحدث إلى ترامب منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يزال مستقبل حكم الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مثار تساؤلات، في وقت تعتزم فيه واشنطن السيطرة على قرارات البلاد ونفطها. واستبعد ترامب قبل أيام فكرة العمل مع ماتشادو قائلاً: "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وفي المقابلة نفسها، مع "فوكس نيوز" قال الرئيس الأميركي إن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تصل فنزويلا، التي تقودها حاليًا القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز، إلى وضع يمكنها فيه إجراء انتخابات. وأضاف: "يتعين علينا إعادة بناء البلاد. لا يمكنهم إجراء انتخابات... لن يعرفوا حتى كيفية إجراء انتخابات في الوقت الحالي".

ماتشادو خلال تظاهرة للمعارضة الفنزويلية في كراكاس، سبتمبر 2025 (Getty)
سيرة سياسية
التحديثات الحية

ماريا كورينا ماتشادو.. "سيدة الفولاذ" بحماية نوبل وسط عاصفة فنزويلا

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب هجوم أميركي خاطف نفّذه الجيش في كاراكاس، وأسفر عن خطف الرئيس الفنزويلي واقتياده إلى الولايات المتحدة، في تطور غير مسبوق شكّل تحولاً جذرياً في مسار الأزمة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد شددت خلال السنوات الماضية عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي، معتبرة أنه يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل كاراكاس، قبل أن تبدأ، عقب إطاحة مادورو، بإعادة صياغة سياستها تجاه كاراكاس على قاعدة الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي من جهة، وإعادة توجيه موارد الطاقة الفنزويلية بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية من جهة أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
شريف يلقي كلمة خلال مناسبة في أذريبجان، 28 مايو 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

شهباز شريف حزين لتردي أمن باكستان: لدول الجوار يد في تخريب أمننا

تظاهرات بأميركا بعد مقتل امرأة برصاص قوات الهجرة،9يناير2026 (العربي
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

تظاهرات في 15 ولاية أميركية بعد مقتل امرأة برصاص قوات الهجرة

أصبحت دائرة الهجرة والجمارك الأميركية أكثر عنفاَ، 10 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إصابة شخصين برصاص ضباط الهجرة في بورتلاند