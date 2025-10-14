ترامب يلتقي زيلينسكي الجمعة.. عرض اقتراحات وطلب أنظمة دفاع جوي

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين في قطاعي الطاقة والدفاع، بهدف مناقشة قضايا الدفاع الجوي والتعاون في مجالات الطاقة. - زيلينسكي يعرب عن امتنانه لدعم الولايات المتحدة، ويشير إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، وسط تصاعد التوترات مع روسيا. - روسيا تشن هجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا، مما يهدد بانقطاع الكهرباء والتدفئة مع اقتراب الشتاء، ويؤدي إلى انقطاع الكهرباء في خاركيف ومناطق أخرى.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنّه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة. وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم". وأبدى ترامب اعتقاده بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن زيلينسكي أنه سيتوجّه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، من دون أن يكشف أيّ تفاصيل. وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيراً إلى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين. كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثّلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس. وأوضح أنّ "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنّني سألتقي أيضا (ممثّلي) شركات في قطاع الطاقة".

وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، ما يهدّد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار زيلينسكي في منشور مساء الاثنين على منصة إكس إلى أنّ وفداً يضمّ كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك وسكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتّحدة. وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه" للرئيس الأميركي مشيداً بـ"الحوار" القائم معه وبـ"دعمه" أوكرانيا.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الاميركي. وقال زيلينسكي، الاثنين، إنه ناقش "بالتفصيل" مع ترامب خلال هاتين المكالمتين "قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى".

والأحد، قال الرئيس الأميركي إنه قد يحذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنّ كييف يمكن أن تحصل على صواريخ توماهوك في حال لم تنه موسكو الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل، عقب اتصال السبت بين ترامب وزيلينسكي، عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيسين ناقشا إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.

مسؤول: هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 3 مناطق في خاركيف

ميدانياً، قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوماً على المدينة أمس الاثنين، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء جزئياً في ثلاث مناطق. وأضاف تيريخوف على تطبيق تليغرام إن القوات الروسية هاجمت المدينة بقنابل موجهة، وأضاف أن منشأة طبية قُصفت في الهجوم.

والجمعة الفائت، حُرم عشرات الآلاف من الكهرباء في تسع مناطق أوكرانية وفي كييف بعد هجوم ليلي روسي استهدف شبكة الطاقة وأسفر عن مقتل طفل وإصابة نحو ثلاثين شخصاً بجروح. وصعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديدية في أوكرانيا قبل عدة أسابيع مع اقتراب فصل الشتاء.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)