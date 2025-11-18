أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة مواقف وتصريحات مشتركة شكّلت أبرز ما خرج به لقاؤهما في البيت الأبيض، وسط تركيز على مسار الانضمام السعودي لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى صفقة بيع طائرات "إف-35" المتقدمة للرياض، إلى جانب حزمة استثمارات ضخمة من السعودية في الولايات المتحدة، فيما أعلن بن سلمان أن المملكة ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بن سلمان إن الرياض "تريد أن تكون جزءاً من الاتفاقيات الإبراهيمية"، لكنه شدد على أن ذلك "مرتبط بوجود مسار حقيقي لحل الدولتين"، وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة "خاضت محادثات حول المبلغ الذي ستقدمه السعودية لإعادة إعمار غزة وليس هناك مبلغ محدد حالياً، لكنه سيكون مبلغاً كبيراً"، وأضاف: "نعتقد أننا توصلنا إلى تسوية، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وطهران تريد إبرام صفقة". وأكد بن سلمان أن بلاده "تؤمن بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة"، موجهاً شكره لترامب على "جهوده من أجل إحلال السلام العالمي"، ومؤكداً: "تقوم بعمل كبير من أجل إحلال السلام العالمي".

من جانبه، قال ترامب: "نتعاون على نحوٍ وثيق مع العديد من الأطراف لإرضاء الجميع، بمن فيهم الفلسطينيون والإسرائيليون"، وأكد أن "الأمور ستسير على نحوٍ جيّد للفلسطينيين"، مضيفاً أن "الإيرانيين يريدون إبرام صفقة رغم أنهم لا يقولون ذلك". وأعلن ترامب أنه "سيجري إبرام اتفاق مع السعودية لبيعها طائرات إف-35"، مؤكداً: "أعتقد أنه من حق السعودية الحصول على أفضل الطائرات الحربية، والسعودية حليف جيّد لنا أيضاً كما إسرائيل"، وأشار ترامب إلى أن بلاده "تبحث الموافقة على توفير رقائق أشباه الموصلات للسعودية"، فيما أكد ولي العهد أن المملكة "تعمل على فرص استثمار حقيقية في الذكاء الاصطناعي، ونحتاج إلى أشباه الموصلات لضمان استمرار نمو الناتج الإجمالي ومواجهة نقص الموظفين".

وخلال اللقاء، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده "ستزيد الاستثمار في الولايات المتحدة إلى قرابة تريليون دولار"، قائلاً: "نصنع فرصاً حقيقية في الولايات المتحدة الأميركية"، كما قال لترامب: "أثمن جهودكم في إحلال السلام العالمي"، ورد ترامب قائلاً: "نقدّر رفع استثماراتكم لمبلغ التريليون دولار"، موجهاً شكراً مباشراً للرياض: "أشكركم على الاستثمار بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة"، وأضاف: "نريد الوصول إلى أرقام مذهلة بشأن التعاون مع السعودية". وكشف ترامب عن حجم التعهدات الاستثمارية الأميركية قائلاً: "نحن الآن أفضل من أي وقت مضى، ولدينا تعهدات استثمارية بقيمة 21 تريليون دولار خلال عام واحد فقط".

ووصل ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض، واستقبله ترامب بمصافحته وربت على ظهره قبل دخولهما، كما رصدت الكاميرات الرئيس وولي العهد يقفان أمام بورتريهات الرؤساء في البيت الأبيض، وتوقفا أمام البورتريه الذي كان من المفترض أن يكون للرئيس السابق جو بايدن، غير أن إدارة الرئيس ترامب استبدلته بصورة من توقيعه الإلكتروني. وأعدّت إدارة ترامب استقبالاً غير معتاد لولي العهد، إذ عزفت فرقة مشاة البحرية الأميركية، فيما حمل ضباط على ظهور الخيول العلمين الأميركي والسعودي، وحلّقت طائرات مقاتلة متطورة فوق البيت الأبيض على شكل حرف V.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، موافقة واشنطن على بيع طائرات إف-35 للسعودية، فيما تحدثت السعودية عن سلسلة من الاتفاقيات المزمع توقيعها في البيت الأبيض. وبين هذه الاتفاقيات: اتفاقية دفاع مشترك، اتفاق لتلقي مساعدة أميركية في مشروع نووي لأغراض مدنية، وصفقة لشراء طائرات إف-35.

وبحسب جدول الزيارة، ستناول بن سلمان وترام الغداء في غرفة الكابينت بعد إتمام الاجتماع، ومساءً من المزمع أن يجتمعا حول طاولة عشاء. كذلك من المتوقع أن يشارك ولي العهد في مؤتمر استثماري أميركي - سعودي، إذ يطمح السعوديون إلى توقيع اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة يتيح لهم وصولاً إلى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.