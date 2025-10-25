- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطر كحليف مهم للولايات المتحدة خلال لقائه مع أمير قطر، مشيراً إلى دورها في عملية السلام في الشرق الأوسط واستعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا لزم الأمر. - تناولت المحادثات إمكانية استصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية لتفويض قوة متعددة الجنسيات في غزة، مع رغبة إدارة ترامب في مشاركة الدول العربية بالأموال والجنود. - وقع ترامب أمراً تنفيذياً يضمن أمن قطر، مؤكداً أن أي هجوم عليها يعتبر تهديداً للولايات المتحدة، مع التركيز على التخطيط المشترك للطوارئ والشراكة في حل النزاعات.

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال توقف طائرة ترامب في قطر قبل أن تكمل مسارها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية، في زيارة هي الأولى منذ العدوان الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر/ أيلول الفائت.

ووصف ترامب دولة قطر بأنها "حليف عظيم للولايات المتحدة"، وقال إنّ "أمير قطر ورئيس الوزراء لعبا دوراً حاسماً في عملية السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنّ رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان "صديقه إلى العالم". وخلال تصريحات أدلى بها للصحافيين، قال الرئيس الأميركي إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر في القطاع قريباً. وأضاف ترامب للصحافيين رداً على سؤال عن الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلاماً مستداماً"، مؤكداً أن قطر "ستكون على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إذا تطلب الأمر ذلك"، في إشارة إلى دور الدوحة المحوري في المسار الدبلوماسي القائم. وفي ملف آخر، قال ترامب إنه لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، مضيفاً: "عليكم أن تعرفوا أننا سنعقد اتفاقاً، لن أضيع وقتي".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غداً الأحد. وتريد إدارة ترامب من بعض الدول العربية أن تسهم بالأموال والجنود في قوة متعددة الجنسيات لمنع اندلاع الحرب مجدداً في غزة. وترفض إسرائيل فكرة مشاركة قوات تركية.

ورافق روبيو ترامب خلال اللقاء على متن طائرة الرئاسة الأولى "إير فورس وان" خلال توقف للتزود بالوقود في قاعدة العديد الجوية، قبيل التوجه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، واليابان، وكوريا الجنوبية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

ويأتي اللقاء بعد أن وقّع ترامب أخيراً أمراً تنفيذياً تعهّد فيه بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، إذا تعرّضت البلاد لهجوم. ووُقّع الأمر التنفيذي بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2025، ونصّ الأمر التنفيذي على أنّ أي هجوم على الدولة القطرية سيجرى التعامل معه باعتباره "تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها"، مؤكداً أنه في حال تعرّض قطر للهجوم، يتعين على الولايات المتحدة "اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

وأشارالأمر التنفيذي إلى أنّ "وزير الحرب يحافظ، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، على التخطيط المشترك للطوارئ مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي عليها"، لافتاً إلى أنه يجب على "وزير الخارجية تأكيد هذا الضمان لقطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكملة"، وأنه على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع قطر عند الحاجة في مجال حل النزاعات والوساطة، تقديراً لخبرتها الواسعة في المجالين الدبلوماسي والوساطة.

وتعد زيارة ترامب إلى قطر الثانية هذا العام، إذ زارها في مايو/ أيار الفائت، وكان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى استقبال رسمي لدى وصوله إلى الديوان الأميري القطري. وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً على قيادة حركة حماس في الدوحة، ما دانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.

ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسري مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية تركية وإشراف أميركي، تضمنت تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك استناداً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء إبادة جماعية إسرائيلية استمرت أكثر من عامين.