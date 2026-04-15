ترامب يكلف فانس وويتكوف وكوشنر بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب

- أوكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نائبه جي دي فانس ومبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، مع استمرار ثقته بقدرتهم على تحقيق ذلك بعد الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد. - فانس مرشح لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع إيران، بينما يتواصل كوشنر وويتكوف مع الجانب الإيراني والوسطاء، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار. - ترامب أشار إلى احتمالية استئناف المحادثات في باكستان، مشيدًا بدور قائد الجيش الباكستاني، مع تأكيده على رفضه لتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة عقدين.

نقلت شبكة "سي.أن.أن" عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوكل إلى نائبه جي دي فانس ومبعوثيه جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، مضيفة أنه مازال يثق بقدرة مستشاريه الثلاثة على تنفيذ ذلك بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة التي احتضتنها إسلام أباد السبت الماضي.

وأوردت الشبكة الإخبارية الأميركية عن مصادرها أن فانس مرشح لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، إذا جرى التوافق على عقد لقاء مباشر آخر قبل انتهاء موعد اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن ويتكوف وكوشنر، اللذان قادا محادثات دبلوماسية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، من المتوقع أن يشاركا في اللقاء في حال انعقاده.

وكشفت "سي.أن.أن" أن فانس وكوشنر تواصلا مع الجانب الإيراني والوسطاء خلال الأيام الماضية التي تلت الجلسة الماراثونية في إسلام أباد والتي امتدت لواحد وعشرين ساعة السبت الماضي، ضمن مساعيهم للتوصل إلى اتفاق. وأكد مسؤول أميركي للشبكة أن "المحادثات المستقبلية قيد البحث، لكن لم يجري وضع جدول حتى الآن".

في الصدد، قال فانس إن هناك قدراً كبيراً من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران لا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها، لكنه أضاف أن المفاوضين الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، وأنه يشعر "بالرضا التام عن الوضع الراهن". وتابع فانس خلال فعالية نظمتها منظمة "تورنينغ بوينت يو.إس.إيه": "هناك، بالطبع، قدر كبير من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. ولن يحل هذا الأمر بين عشية وضحاها". وأضاف، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، أن المفاوضين الإيرانيين كانوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وتابع فانس "أشعر بارتياح كبير حيال الوضع الحالي".

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إن المحادثات بشأن إيران ربما يجري استئنافها في باكستان خلال اليومين المقبلين. وفي اتصال هاتفي سابق، ذكر ترامب أن المحادثات "جارية، ولكنها، كما تعلمون، بطيئة بعض الشيء"، قبل أن يُشير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع ستُعقد على الأرجح في مكان ما في أوروبا. وبعد نحو نصف ساعة، عاود ترامب الاتصال بالصحيفة ليطلعها على آخر المستجدات.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "ربما يحدث شيء ما خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك (باكستان)". وأشاد ترامب بقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، مشيراً إلى أنه يقوم "بعمل رائع" في المحادثات. وأضاف ترامب: "إنه رائع، ولذلك من المرجح أن نعود إلى هناك. لماذا نذهب إلى دولة لا علاقة لها بالأمر؟".

وأشار ترامب أيضًا إلى استيائه من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت من إيران تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم لمدة عقدين على الأقل خلال محادثات نهاية الأسبوع الماضي التي لم تُكلل بالنجاح. وقال: "لطالما قلتُ إنه لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، لذا لا أؤيد مدة العشرين عاما". من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين باكستانيين قولهم إن إسلام أباد تسعى لتنظيم جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مشيرين إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحادثات الجديدة ستكون على المستوى الرفيع نفسه، أم ستقتصر على خبراء من مستويات أدنى لمناقشة القضايا الخلافية بين الجانبين".