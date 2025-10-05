ترامب يكشف كواليس مطالبته إسرائيل بوقف النار في غزة بعد موافقة حماس

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب التوصل لاتفاق سلام في غزة، مشيراً إلى دوره في إقناع إسرائيل بوقف الهجمات ومشاركة تركيا في الضغط على حماس للموافقة على الخطة الأميركية. - كشف ترامب عن مكالمته مع نتنياهو، حيث وافق الأخير على المضي قدماً رغم التحفظات، بهدف استعادة الدعم الدولي لإسرائيل، مع تأييد دولي للخطة بما في ذلك حماس. - تستعد مصر لاستضافة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مع وجود اعتراضات من حماس بشأن خريطة الانسحاب ونزع السلاح وآليات وقف إطلاق النار.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق سلام في غزة بات قريباً، مشدداً في تصريحات لموقع أكسيوس الأميركي، السبت، أنه سيسعى جاهداً لإتمام ذلك في الأيام القليلة المقبلة. وكشف ترامب عن كواليس مطالبته إسرائيل يوم الجمعة الماضي بإيقاف هجماتها على غزة، وعن دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

في إعلان حركة حماس عن موافقتها على الخطة الأميركية، معتقداً أن هذه الخطة ستعيد الدعم الدولي لإسرائيل.

وقال ترامب للموقع الأميركي: "قلتُ لبيبي (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) هذه فرصتك للنصر. وكان موافقاً على ذلك" مضيفاً: "يجب أن يكون موافقاً لأنه ليس لديه خيار آخر. معي، يجب أن تكون موافقاً". وبدأت الأمور تتسارع بعد إعلان ترامب عن بنود خطته في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت حماس في ردها، أول أمس الجمعة، موافقتها على بعض نقاط الخطة، لتعلن إسرائيل بعد ذلك استعدادها للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بعد طلب الأخير من إسرائيل وقف القصف على غزة.

وكشف ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو قبل توجيه دعوته العلنية لإسرائيل بوقف هجماتها، إذ حذره مساعدوه قبل المكالمة من أن نتنياهو لديه تحفظات، لكن نتنياهو وافق على المضي قدماً وفق ترامب الذي أضاف: "حظينا بقبول كبير لخطتنا. أيدتها جميع دول العالم وبيبي (نتنياهو) يؤيدها. وكذلك حماس، التي قطعت شوطاً طويلاً، تريد تنفيذها. الآن علينا إنهاءها". ويرى ترامب أن الحرب في غزة عزلت إسرائيل دولياً، مؤكداً لأكسيوس أن أحد أهدافه من إنهاء الحرب هو "استعادة مكانة إسرائيل الدولية"، وقال: "لقد ذهب بيبي بعيداً جداً، وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم في العالم. الآن سأستعيد كل هذا الدعم".

وأوضح ترامب أن الرئيس التركي أردوغان لعب دوراً في موافقة حماس، موضحاً أنه كان "مفيداً للغاية" في الضغط على حماس للمضي قدماً في إطلاق سراح المحتجزين، وقال ترامب: "ساعد أردوغان كثيراً. إنه رجل صارم لكنه صديقي وكان رائعاً". ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن ترامب تحدث إلى أردوغان، يوم الجمعة، قبل رد حماس، وطلب منه التأكد من عدم رفض حماس، وقال المسؤول: "قال الرئيس ترامب لأردوغان: لقد فعلت الكثير من أجلك، والآن أحتاج منك أن تفعل هذا".

وتستعد مصر لاستضافة مفاوضات بين الطرفَين الإسرائيلي والفلسطيني غداً الاثنين، وقال مسؤول في البيت الأبيض لأكسيوس إنّ مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى مصر في نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لإطلاق سراح المحتجزين "ومناقشة اتفاق سلام دائم". وقال ترامب، أمس السبت، في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنّ إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" من غزة، مشيراً إلى أنه جرى نقل ذلك لحركة حماس، وأضاف ترامب الذي أرفق منشوره بخريطة الانسحاب، أنه "عندما تؤكد حماس ذلك" سيكون وقف إطلاق النار سارياً "على الفور" وسيبدأ تبادل الأسرى، ما يُمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع.

من جهتها، أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان ريشت- بت)، الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات بأن حركة حماس لديها بعض الاعتراضات على خريطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، التي نشرها ترامب. وطبقاً للمصادر الإسرائيلية، فإنّ قضية خطوط الانسحاب هي واحدة من ثلاث قضايا خلافية مركزية بين الطرفين؛ إذ تضاف إليها أيضاً قضية نزع سلاح حماس، فضلاً عن رغبة الأخيرة "بربط إطلاق سراح المختطفين بشيء ما"، إلى جانب التباينات حول آليات وقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد الحرب.