ترامب يكشف عن جواز سفر أميركي يحمل صورته

- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جواز سفر أميركي جديد بإصدار محدود للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، يحمل صورة له بملامح صارمة وتوقيعه، مع نص إعلان الاستقلال في الخلفية. - الجواز الجديد يتضمن رسماً لتوقيع إعلان الاستقلال عام 1776، ويحمل عبارة "الولايات المتحدة الأميركية 250"، وأعلن البيت الأبيض عن النموذج تحت مسمى "جواز السفر الوطني". - وزارة الخارجية الأميركية لم ترد على طلب التعليق، لكنها أعلنت سابقاً أن الجواز التذكاري سيكون متاحاً بكمية محدودة اعتباراً من 6 يوليو/تموز.

كشف الرئيس الأميركي

دونالد ترامب عن نموذج لجواز سفر أميركي جديد بإصدار محدود، احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، يحمل صورة له بملامح وجه صارمة. وقال ترامب، الجمعة، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أرفقه بنموذج أولي لجواز السفر: "جواز السفر الأميركي الجديد، الذي يقول: أهلاً بكم، لكن أحسنوا التصرف!".

وتُظهر الصورة ترامب بنظرات حادة متكئاً على مكتبه مع توقيعه، بينما يظهر في الخلفية نص إعلان الاستقلال. ويبدو أن الصورة مستوحاة من صورة التقطها مصور البيت الأبيض دانيال توروك. وتحمل الصفحة المقابلة رسماً يجسد لحظة توقيع إعلان الاستقلال عام 1776، مع عبارة "الولايات المتحدة الأميركية 250". ونشر البيت الأبيض النموذج ذاته لجواز السفر، مصحوباً بعبارة "جواز السفر الوطني".

ولم تردّ وزارة الخارجية الأميركية التي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنّ جواز سفر تذكارياً يضم "رسوماً مخصصة" سيكون متاحاً اعتباراً من 6 يوليو/ تموز، على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية طالباً عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن، وستتوفر بكمية محدودة فقط.

وفي منشور آخر عبر منصة "إكس"، الجمعة، أورد حساب البيت الأبيض تصريحاً لترامب بمناسبة استقلال الولايات المتحدة، قال فيه: "الليلة، ونحن نقف على مشارف عامنا الـ250 من الاستقلال، يسعدني أن أعلن بكل فخر: لقد عادت أميركا... هذا هو إرثنا، هذا هو تاريخنا، وهذا هو قدر أميركا: أن تكون أعظم وأروع دولة على الإطلاق عرفتها الأرض".

(فرانس برس، العربي الجديد)