ترامب يقلل من أهمية استئناف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد - الاثنين إنه لا يبالي إن استأنفت إيران المحادثات مع الولايات المتحدة أم لا، بعد فشل جولة أولى من المحادثات بينهما في باكستان في التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، لدى عودته من فلوريدا "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا، فأنا على ما يرام".

إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقت متأخر الأحد، عن مسؤولين ومصادر مطلعة القول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران، إلى جانب الحصار الأميركي لمضيق هرمز، بوصفه وسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.

وكان الجيش الأميركي أعلن أنه سيبدأ بتنفيذ حظر على كافة حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتباراً من اليوم الاثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها. وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور لها على منصة إكس، إنّ قواتها ستفرض حصاراً على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش).

ترامب ينتقد بابا الفاتيكان

على صعيد آخر، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على البابا لاوون الرابع عشر، ليل الأحد- الاثنين، واصفا إياه بأنه "ضعيف" في التعامل مع الجريمة و"سيئ" في السياسة الخارجية، وذلك بعد أن انتقد بابا الفاتيكان سياسات ترامب الخارجية وسياسات الهجرة.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقع تروث سوشال "البابا لاوون ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيئ في السياسة الخارجية". وكان بابا الفاتيكان وجه انتقادات صريحة للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

ووصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول". كما دعا إلى "تفكير عميق" حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب. وكتب ترامب في منشوره "على لاوون أن يجمع شتات نفسه كبابا"، ثم قال للصحافيين في وقت لاحق إنه ليس "من كبار المعجبين" بالبابا.

