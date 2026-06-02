ترامب يعين رجل عقارات قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال صاحب شركات بناء العقارات بيل بولتي، الذي لم يسبق له العمل في أي دور استخباراتي، قائماً بأعمال مدير إدارة الاستخبارات الأميركية، خلفاً لتولسي غابارد التي تغادر منصبها نهاية الشهر الجاري.

ويرأس بولتي إدارة الوكالة الفيدالية لتمويل الإسكان ومجموعتي فاني ماي وفديدي ماك العقاريتين الفيدراليتين اللتين تضمنان أكثر من 10 تريليونات دولار من الرهون العقارية. وسيحتفظ بولتي بمنصبه الحالي الذي يشغله منذ مارس/آذار 2025 في الإشراف على مؤسسات التمويل العقاري الحكومية، بينما يعني تعيينه قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الأميركية الإشراف على 18 وكالة استخبارات أميركية وأن يكون مديراً بالإنابة في الأمن القومي الأميركي.

ويعد بولتي وريثاً لمؤسس واحدة من أكبر شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة، ودخل في خلافات مع عائلته، ما أدى لإبعاده عن مجلس إدارة مجموعة بولتي غروب عام 2022. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مارس خلال العام الماضي ضغوطاً على وزارة العدل لملاحقة مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس جو بايدن، من بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، وادعى وجود مخالفات مزعومة في طلبات الرهن العقاري رغم عدم وجود أدلة، ما أثار غضب وزارة العدل.

وأضافت الصحيفة أن بولتي أثبت براعته في إخبار الرئيس بما يود سماعه وفي حثه على استكمال ملاحقات قضائية ومحاولات الحصول على أحكام بالإدانة ضد أشخاص ديمقراطيين، وذكرت أنه خلال اجتماع العام الماضي مع ترامب، وجه بولتي انتقادات حادة للمدعي العام للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينا إريك سيبرت المشرف على تحقيق جيمس كومي الذي استهدفته إدارة ترامب، وبالفعل أقال الأخير سيبرت وعين بدلاً منه ليندسي هاليغان قبل أن تنتهي القضية لعدم قانونية تعيينها.

بينما وصفته شبكة "سي أن أن" بأنه "يمتلك خبرة محدودة في مسائل الأمن القومي"، مضيفة أنه كان له دور استثنائي في الضغط على وزارة العدل لملاحقة خصوم ترامب مثل النائب إريك سوالويل والسيناتور آدم شيف والمدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، وجميعهم من الديمقراطيين الذين دخلوا في صدامات مباشرة مع ترامب. كما عمل مع وزارة العدل على التحقيق معهم بتهم الاحتيال في قروض الرهن العقاري.