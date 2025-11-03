ترامب يعيد التهديد بقطع التمويل عن نيويورك حال انتخاب زهران ممداني

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك إذا انتُخب زهران ممداني، المرشح الديمقراطي التقدمي المسلم، كعمدة للمدينة، واصفًا إياه بالشيوعي ومفضلًا المرشح الديمقراطي المستقل أندرو كومو عليه. - الانتخابات في نيويورك تشهد تنافسًا بين زهران ممداني، أندرو كومو، وكيرتس سليوا، مع تقدم ممداني في استطلاعات الرأي، مما يجعله مرشحًا ليكون أول مسلم يتولى منصب عمدة أكبر مدينة أميركية. - ترامب لا يستطيع قانونيًا قطع التمويل دون موافقة الكونغرس، لكنه استغل الإغلاق الحكومي لتجميد 18 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية في المدينة.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديد بقطع التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك

إذا انتخب سكان المدينة غدا المرشح الديمقراطي التقدمي المسلم زهران ممداني لمنصب عمدة المدينة الأكبر في الولايات المتحدة. وقال ترامب في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الأميركية مساء الأحد بتوقيت واشنطن: "عندما يصبح ممداني عمدة لنيويورك، سيكون من الصعب عليّ بصفتي رئيسا أن أقدم الكثير لمدينة نيويورك".

ورفض ترامب توصيف مقدمة البرنامج ممداني بأنه "اشتراكي"، وقال إنه "شيوعي وليس اشتراكي، هو أسوأ بكثير من أن يكون اشتراكيا"، معتبرا أنه "أجمل بكثير منه" شكليا. وبرر أسباب نيته منع إرسال المخصصات الفيدرالية للمدينة بأنه "إذا كان هناك شيوعي يدير المدينة، فكل ما تفعله هو إهدار المال الذي ترسله إليها". وعبر ترامب عن انحيازه للمرشح المنافس لممداني أندرو كومو، وهو المرشح الديمقراطي الذي خسر الانتخابات التمهيدية الديمقراطية أمام ممداني ويترشح الآن مستقلا.

وقال ترامب في هذا السياق: "لست من المعجبين بكومو (…) لكن إذا كان الخيار بين ديمقراطي سيئ وشيوعي، فسأختار ذلك الديمقراطي السيئ. لأكون صريحا معك". ولم يذكر ترامب المرشح الجمهوري في هذه الانتخابات كيرتس سليوا على الإطلاق.

وتشهد مدينة نيويورك غدا الانتخابات لمنصب العمدة التي يتنافس عليها مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني والديمقراطي المرشح مستقلا أندرو كومو، والجمهوري كيرتس سليوا، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم ممداني بفارق مريح يتجاوز 10 نقاط. وفي حال فوزه، سيكون هو أول مسلم يفوز بمنصب عمدة أكبر المدن الأميركية التي تعد واجهة المال والاقتصاد الأميركي ومقر البورصة العالمية والأمم المتحدة. وتلاقي هذه الانتخابات لأول مرة اهتماما عالميا ومحليا على المستوى الداخلي بالبلاد.

وكتب ترامب في سبتمبر/ أيلول الماضي عن زهران ممداني أنه "شيوعي"، وأنه "سيواجه مشاكل مع واشنطن لم يسبق أن واجهها أي عمدة في تاريخ المدينة العظيمة سابقا"، وهدد قائلا: "تذكروا. هو بحاجة إلى الأموال التي أتحكم بها بصفتي الرئيس لينفذ وعوده الشيوعية الكاذبة. لكن لن يحصل على أي منها، فما جدوى التصويت له. هذه الأيديولوجيا فشلت دائما على مدى آلاف السنين، وستفشل مجددا، وهذا مضمون".

وطبقا للقانون، لا يستطيع الرئيس قطع التمويل الفيدرالي عن المدينة حال انتخابها ممداني من دون قرار من الكونغرس. ولا يتمتع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالأغلبية التي تمكنهم من اتخاذ مثل هذا القرار حال موافقتهم على اتجاه الرئيس، غير أنه على مدار الأسابيع الماضية، استغل ترامب الإغلاق الحكومي لتجميد نحو 18 مليار دولار من أموال المدينة مخصصة للبنية التحتية.

واستغل ممداني تصريحات دونالد ترامب في البرنامج الذي أشار فيه إلى أنه إذا كان الاختيار بين كومو وممداني، فسيختار الأول باعتباره ديمقراطيا سيئا بدلا من "شيوعي"، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي مهنئا منافسه قائلا: "تهانينا أندرو كومو. أعرف كم بذلت من جهد لأجل هذا"، ومعها كتب إن "ترامب زكّى كومو".