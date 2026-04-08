ترامب يعلن وقفاً لإطلاق النار لأسبوعين مع إيران

- توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران لوقف الضربات لمدة أسبوعين، بشرط فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، بعد محادثات مع الجانب الباكستاني. - الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار من الجانبين، حيث تم تحقيق الأهداف العسكرية، ويهدف إلى إبرام اتفاق سلام دائم مع إيران والشرق الأوسط. - تلقت الولايات المتحدة مقترحاً من 10 نقاط من إيران، ويُعتبر أساساً عملياً للتفاوض، مع حل معظم النقاط الخلافية السابقة بين البلدين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، وذكر أنه وافق على الكف عن شن ضربات على إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين عقب المحادثات أجراها مع الجانب الباكستاني وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروت سوشال": "بناءاً على المحادثات مع رئيس الوزراء (الباكستاني) شهباز شريف والمارشال عاصم منير (قائد الجيش) من باكستان، التي طلبوا خلالها الكف عن توجيه القوة المدمرة هذه الليلة نحو إيران، وبشرط موافقة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على وقف الضربات على إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين".

وأضاف: "سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين. السبب وراء ذلك هو أننا حققنا جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، ونحن في مسار متقدم من أجل إبرام اتفاق نهائي يخص السلام الدائم مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط". وتابع الرئيس الأميركي: "توصلنا بمقترح من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض حوله." وأشار إلى أن جل النقاط الخلافية التي كانت قائمة في السابق "جرى التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف أن فترة الأسبوعين المقبلة "ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه".

وختم منشوره بالقول "باسم الولايات المتحدة الأميركية، بصفتي رئيسها، وكذلك ممثلاً بلدان الشرق الأوسط، إنه لمن دواع الفخر أن يكون هذا المشكل القائم من وقت طويل يوشك على الحل".