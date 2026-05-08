ترامب يعلن وقفاً لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا 3 أيام

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام في مايو، تزامناً مع ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، مع تبادل 1000 سجين من كل بلد. - أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقتهما على المبادرة، مع التركيز على القضايا الإنسانية، وسط استمرار المفاوضات لإنهاء الصراع. - رغم جهود ترامب منذ عودته للبيت الأبيض في 2025 لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المهمة لا تزال معقدة، مع استمرار المحادثات الثلاثية بين الأطراف المعنية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا ثلاثة أيام تزامناً مع إحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية

، وذلك في التاسع والعاشر والحادي عشر من مايو/ أيار الجاري. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "يسرني الإعلان عن وقف إطلاق نار لثلاثة أيام (التاسع والعاشر والحادي عشر من مايو) في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وتأتي هذه المناسبة في روسيا احتفالاً بيوم النصر، بيد أنها تحمل الدلالة ذاتها في أوكرانيا أيضاً، إذ كانت طرفاً رئيسياً ومحورياً في الحرب العالمية الثانية".

وكشف ترامب أن وقف إطلاق النار سيشمل وقفاً تاماً لجميع العمليات العسكرية، وتبادلاً للسجناء بواقع 1000 سجين من كل بلد، وقال ضمن منشوره "وقد جاء هذا الطلب بمبادرة مني، وأقدر عالياً الموافقة التي حظي بها من قبل الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين

والرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي ". وأعرب ترامب عن أمله في أن تشكل هذه الهدنة "بداية نهاية حرب طويلة ودامية وشرسة"، مضيفاً أنّ المفاوضات مستمرة لإنهاء "هذا الصراع الكبير، الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ونقترب من الحل يوماً بعد يوم"، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، عن وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا اعتباراً من منتصف ليل الثامن من مايو وحتى العاشر منه، لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية.

تأكيد روسي وأوكراني

وفي موسكو، قال المعاون في الكرملين يوري أوشاكوف إن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وتنفيذ تبادل للأسرى مع كييف خلال تلك الفترة. بدوره، أكد الرئيس الأوكراني التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال في منشور على "تليغرام" إن كلا الجانبين سيتبادلان 1000 أسير حرب، مع بقاء القضايا الإنسانية أولوية رئيسية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي "لهذا السبب، تلقينا اليوم، في إطار عملية التفاوض التي توسط فيها الجانب الأميركي، موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب بشكل 1000 مقابل 1000".

وكان بوتين قد ناقش احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بالتزامن مع احتفالات التاسع من مايو، خلال اتصال هاتفي مع ترامب في أواخر إبريل/ نيسان. ورغم انخراط إدارة ترامب منذ عودته للبيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025 في جهود للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية على أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أنه لم ينجح في إنهائها رغم عدة محاولات وجولات للمفاوضات التقى في إحداها بالرئيس الروسي، والتقى عدة مرات مع الرئيس الأوكراني.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سينهي هذه الحرب خلال يوم واحد، ورغم ضغوطه على الجانب الأوكراني علناً عدة مرات، إلا أنه أقرّ في أكثر من تصريح بأن المهمة التي كان يتوقع أن تنتهي في 24 ساعة معقّدة وصعبة. وعُقدت الجولة الأحدث من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة ممثلين أميركيين في فبراير/ شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يجر ممثلو أوكرانيا وروسيا سوى محادثات منفصلة مع الفريق الأميركي.