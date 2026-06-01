ترامب يعلن وقفاً كاملاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الوضع في لبنان، "أثمر عن عدم إرسال قوات إسرائيلية إلى بيروت وعودة القوات التي كانت متجه بالفعل إلى هناك"، مؤكدا أن إسرائيل وحزب الله لن يهاجم كل منهما الآخر.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت وأيّ قوات كانت في طريقها إلى هناك عادت بالفعل"، مضيفا أنه أجرى اتصالات جيدة جدا -من خلال ممثلين رفيعي المستوى- مع حزب الله، وأنه "تم الاتفاق على وقف جميع عمليات إطلاق النار بشكل كامل"، بحيث تتوقف إسرائيل عن مهاجمهم، ويتوقفون (حزب الله) عن مهاجمة إسرائيل".

ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك "هدوء في بيروت" إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيراً إلى أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه "الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

أخبار إيران تنذر بإخلاء مستوطنات إسرائيلية في حال قصف بيروت وضاحيتها

في المقابل، حذرت قيادة "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء اليوم، سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من البقاء في المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية، في حال مضت إسرائيل في تنفيذ تهديدها بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية. ويأتي ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، من دون أن يشمل لبنان عملياً. وفي الأيام الأخيرة، وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الضربات وسط تهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً.