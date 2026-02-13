ترامب يعلن نيته زيارة فنزويلا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته زيارة فنزويلا، مشيداً بالعلاقات القوية والتعاون المتنامي في قطاع النفط بين البلدين، وأكد أن الشراكة تحقق عائدات كبيرة. - زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت فنزويلا لتقييم قطاع النفط وإجراء محادثات حول إصلاح شامل لقطاع الطاقة، متعهداً بزيادة كبيرة في الإنتاج النفطي، مما يعزز الاقتصاد الفنزويلي. - تأتي هذه التحركات بعد تحول سياسي في فنزويلا، حيث اختطفت قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو، مما أدى إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين البلدين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نيته زيارة فنزويلا، مشيراً إلى ما وصفه بعلاقات قوية بين البلدين وتعاون متنام في قطاع النفط. وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "سأقوم بزيارة إلى فنزويلا.. لم نحدد بعد الموعد". وأشاد ترامب بالعلاقات مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن وكاراكاس "تعملان معاً بشكل وثيق جداً"، ولا سيما في مجال الطاقة. وأضاف: "لدينا علاقة جيدة جداً"، مشيراً إلى أن شركات نفط أميركية كبرى تعمل في البلاد وأن الشراكة تحقق عائدات كبيرة، ومشدداً على أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا الآن، 10 من 10"، على حد تعبيره.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تعترف بإدارة رودريغيز بوصفها الحكومة الرسمية لفنزويلا، أجاب ترامب: "لقد فعلنا ذلك، ونحن نتعامل معهم". وأوضح أن إنتاج النفط آخذ في الارتفاع، وأن الولايات المتحدة تقوم بتكرير الخام الفنزويلي، واصفاً العلاقة بأنها "قوية".

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد زار فنزويلا، الأربعاء الماضي، لتقييم قطاع النفط وإجراء محادثات مع الحكومة المؤقتة حول عملية إصلاح شاملة لقطاع الطاقة بهدف إنعاش الاقتصاد وإعادة إدماج احتياطيات النفط في السوق العالمية. وتعهد رايت، خلال الزيارة، بالدفع نحو زيادة كبيرة في الإنتاج النفطي، وذلك عقب محادثاته مع رودريغيز التي أعربت عن تطلعها إلى "شراكة مثمرة على المدى الطويل" مع واشنطن.

وقال رايت، عقب لقائه رودريغيز، إن تحقيق طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنه أن يحسن جودة حياة جميع الفنزويليين، مؤكداً أن الحظر النفطي على فنزويلا انتهى عملياً. وشدد أيضاً على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بإحداث تحول جذري في العلاقات مع فنزويلا.

وتأتي تصريحات ترامب وزيارة رايت إلى فنزويلا في أعقاب تحول سياسي شهدته البلاد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد اختطاف قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية عسكرية في كاراكاس، ونقلهما إلى نيويورك، حيث يجري احتجازهما في منشأة احتجاز فيدرالية.