ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واصفاً إياه بأنه شخص شرير، ومشيراً إلى أن العملية تمثل فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده. - نقلت وسائل إعلام متعددة تقارير عن مقتل خامنئي في غارات إسرائيلية وأميركية، بينما نفت مصادر إيرانية هذه الأنباء، مؤكدة أن خامنئي لا يزال على قيد الحياة. - في ظل التوترات، أفادت تقارير بنقل خامنئي إلى مكان آمن، وتوقعت وكالة الاستخبارات المركزية استبداله بشخصيات متشددة من الحرس الثوري.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في العدوان التي تنفذه بلاده وإسرائيل على إيران، فيما لم يصدر تأكيد من طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل".

وجاء في النّص الكامل لمنشور ترامب الذي أعلن فيه مقتل المرشد الأعلى الإيراني: "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل. هذا ليس تحقيقاً للعدالة لشعب إيران فحسب، بل لجميع الأميركيين العظماء، ولأولئك الأشخاص من العديد من البلدان في كلّ أنحاء العالم الذين قُتلوا أو تعرضوا لإصابات بالغة على يد خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطّشين للدماء. لم يكن قادراً على تجنّب استخباراتنا وأنظمتنا للتتبّع المتطوّرة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن بوسعه، هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه، فعل أي شيء. هذه أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده. يبلغنا أنّ العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وغيرها من قوات الأمن والشرطة لم يعودوا يرغبون في القتال، ويسعون للحصول على حصانة منّا، وكما قلت الليلة الماضية: الآن يمكنهم الحصول على الحصانة، ولاحقاً لن ينالوا إلّا الموت! نأمل بأن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين، وأن يعملوا معاً فريقاً واحداً لإعادة البلاد إلى عظمتها التي تستحقها. يجب أن تبدأ هذه العملية قريباً، ليس بموت خامنئي فحسب، لكنّ البلاد دُمّرت كثيراً، بل وجرى محوها، في يوم واحد فقط. ومع ذلك، سيستمر القصف الكثيف والدقيق دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثّل في إحلال السلام في كل أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع!".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ خامنئي قُتل في غارات إسرائيلية وأميركية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية إنه عُرض توثيق لجثة خامنئي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مراسل قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أن خامنئي وما بين خمسة إلى عشرة من كبار القادة الإيرانيين قُتلوا في هجوم إسرائيلي أولي، فيما قال ترامب في وقت سابق لشبكة "إن.بي.سي نيوز" رداً على تقارير تفيد بمقتل المرشد الأعلى "نعتقد أن هذه الرواية صحيحة".

في المقابل، قال مدير العلاقات العامة في مكتب المرشد الإيراني مهرداد سيد مهدي في منشور على "إكس" إنّ "العدو الأميركي الصهيوني بينما يقع تحت ضربات ثقيلة من الأشاوس من قواتنا المسلحة قد لجأ إلى حرب نفسية"، داعياً الإيرانيين إلى "الحذر من حرب العدو النفسية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "مصدر مطلع" قوله إنّ المرشد الأعلى يوجد في غرفة العمليات ويتولى قيادة شؤون الحرب، كما فعل خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي. من جانبه، لمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعرّض قادة إيران للاستهداف، إذ نقل عنه مراسل قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية القول: "ربما فقدنا بعض القادة لكنّها ليست مشكلة كبيرة"، وأضاف: "لكن جميع المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة"، مؤكداً أن المرشد الأعلى على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت "رويترز"، نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته، بأنّ خامنئي غادر طهران ونُقل إلى مكان آمن. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، السبت، بأنّ الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية أميركية استهدفت طهران ومدناً إيرانية عدة، وسط تقارير عن استهداف حي باستور في العاصمة، حيث يقع مقر المرشد الأعلى ومقر الرئاسة، وقالت "إرنا": "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة"، فيما نقلت وكالتا "مهر" و"إيسنا" المعلومة ذاتها.

وفي السياق، قال مصدران مطلعان إنه في الفترة التي سبقت الهجمات الأميركية والإسرائيلية اليوم السبت، قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه حتى لو قُتل خامنئي في العملية، فمن المرجح أن يجري استبداله بشخصيات "متشدّدة" من الحرس الثوري.