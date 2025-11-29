ترامب يعلن في تدوينة عن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها

29 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:50 (توقيت القدس)
جندي فنزويلي يحمل قاذفة صواريخ أرض جو، كاركاس 30 أكتوبر 2025 (فيديريكو بارا/فرانس برس)
- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها، محذراً شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر من التحليق في المنطقة بسبب تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري.
- الولايات المتحدة تستعد لاستهداف مهربي المخدرات الفنزويليين بعمليات برية، بعد نشرها سفناً حربية وطائرات مقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، حيث استهدفت أكثر من 20 قارباً لتهريب المخدرات.
- ترامب يرسل إشارات متضاربة حول احتمال شن ضربات على فنزويلا، حيث سمح بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، لكنه ناقش أيضاً اجتماعاً محتملاً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

أعلن ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل

توجه المنشور إلى "شركات الطيران وتجار المخدرات ومهربي البشر"

كان ترامب قد توعد، الخميس، بأن واشنطن ستنفذ عمليات برية وبحرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. وقال ترامب، اليوم السبت، في منشور على منصة تروث سوشيال: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وكانت الجهات التنظيمية الأميركية حذرت، الأسبوع الماضي، شركات الطيران الكبرى من "وضع قد يكون خطيراً" عند التحليق فوق فنزويلا بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها". وألغت فنزويلا حقوق التشغيل لست شركات طيران دولية كبرى كانت قد علّقت رحلاتها إلى البلاد عقب تحذير من إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.

وكان ترامب توعد، يوم الخميس الفائت، بأن الولايات المتحدة ستبدأ "قريباً جداً" استهداف "مهربي المخدرات الفنزويليين" في عمليات "برية" وليس فقط في البحر. وكانت الولايات المتحدة نشرت سفناً حربية وطائرات مقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تحت شعار مكافحة تهريب المخدرات. واستهدفت القوات الأميركية، منذ سبتمبر، أكثر من 20 قارباً تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل. 

متظاهر في كركاس يدعو ترامب لكف يده عن فنزويلا، 11 أغسطس 2025 (فرانس برس)
نيويورك تايمز: ترامب ومادورو تحدثا الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع

ويوجه ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فهو سمح بتنفيذ عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا البلد، وأكد أنه لا يستبعد التدخل العسكري، ومع ذلك تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، وبحسب نيويورك تايمز ناقش الرجلان عقد اجتماع محتمل بينهما في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعقد مثل هذا الاجتماع الذي، في حال حدوثه، سيكون أول لقاء على الإطلاق بين الزعيم الفنزويلي ورئيس أميركي.

(رويترز، العربي الجديد)
 

