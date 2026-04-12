ترامب يعلن فرض حصار بحري على مضيق هرمز

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء البحرية الأميركية في إغلاق مضيق هرمز واعتراض السفن التي تدفع رسوماً لإيران، مع تدمير الألغام الإيرانية في المضيق، متوعداً بالرد على أي هجوم إيراني. - جاءت تصريحات ترامب بعد محادثات غير مثمرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. - نفت إيران تصريحات ترامب حول تطهير المضيق، مؤكدة سيطرتها الكاملة عليه، وأن العبور يقتصر على السفن غير العسكرية وفق ضوابط خاصة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اليوم الأحد، إنّ البحرية الأميركية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوماً لإيران. وأشار ترامب إلى أن البحرية ستبدأ أيضاً في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في المضيق، متوعداً بقتل أي "إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية".

وجاءت تصريحات ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، بعد انتهاء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الاجتماع "سار على ما يرام، وجرى الاتفاق على معظم النقاط"، لكنه أضاف أن الجانبين لم يتفقا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

واتتهم ترامب إيران بابتزاز العالم بمضيق هرمز برفض فتحه بدعوى وجود ألغام فيه، مؤكداً أن "قادة الدول والولايات المتحدة الأميركية لن يرضخوا لهذا الابتزاز"، كما شدد ترامب على أنه "لن يُسمح لإيران بجني الأرباح من فرض رسوم عبور غير قانونية في مضيق هرمز".

وكان ترامب قد قال السبت، إنّ الجيش الأميركي بدأ في تطهير مضيق هرمز، وإن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفاً: "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية) البالغ عددها 28 ترقد أيضاً في قاع البحر"، وهو ما نفته طهران، إذ قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تسيطر كلياً على إدارة مضيق هرمز، موضحة أن السماح بالعبور وفق ضوابط خاصة يقتصر فقط على السفن غير العسكرية، كما نفى "الحرس الثوري" تقارير وتصريحات أميركية عن عبور سفن عسكرية أميركية من المضيق، مؤكداً أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية "ستُواجَه بردّ حازم وقاطع"، كما قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وأحد أبرز السياسيين في البلاد، في منشور على منصة إكس، إن مفتاح مضيق هرمز في أيدي إيران.