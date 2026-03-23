ترامب يعلن عن محادثات مع إيران لحل شامل ويكشف شروط التفاوض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران مدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وفي السياق، صرح ترامب لشبكة فوكس بزنس، اليوم الاثنين، بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وأن ذلك قد يتم في غضون خمسة أيام أو أقل. وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف بحسب مقدمة برنامج (مورننغز ويذ ماريا)، إن أحدث محادثات بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونظيريهما في إيران جرت مساء أمس الأحد.

وفي وقت لاحق اليوم، قال ترامب للصحافيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، وأوضح أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية". وأضاف: "تحدثنا إلى مسؤول إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير". كما لفت إلى أن محادثات ستجرى اليوم مع الإيرانيين على الأرجح عبر الهاتف.

وبشأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قال ترامب "لا أريد أن يقتل مجتبى خامنئي ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة"، مضيفاً: "لا نعلم مصير مجتبى خامنئي، ولا أعتبره القائد الفعلي لإيران". وأضاف: "أعتقد أن إيران كانت تشكل تهديداً وشيكاً". ترامب: هذه شروطنا للمفاوضات

وحدد ترامب الشروط الأميركية للمفاوضات مع إيران وقال إنها تتضمن 15 نقطة، بما في ذلك تقليص برنامج الصواريخ الباليستية، وعدم الحصول على سلاح نووي أو الاقتراب من الحصول عليها ومنع التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب والسلام في المنطقة. وقال للصحافيين: "إذا حدث هذا، فستكون بداية رائعة لإيران لتبني نفسها من جديد، وهذا كل ما نريده وهو أمر رائع لإسرائيل ولدول المنطقة الأخرى السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين بشكل خاص. لذا هو أمر رائع لهم جميعاً".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات قوية ستستمر اليوم عبر الهاتف، وأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر يقودان المحادثات من الجانب الأميركي، وكانا يتعاملان مع "شخصية رفيعة المستوي"، وأكد أن هذا الشخص ليس المرشد الإيراني الجديد، وعندما سئل عن اسمه قال "لن أذكر اسمه لا أريد أن يُقتل".

وقال ترامب إن إيران وافقت على عدم الحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى أن هناك نحو 15 نقطة في الاتفاق، أول ثلاث نقاط تركز على عدم حصولهم على سلاح نووي وأنهم "وافقوا على ذلك"، كما ذكر أنها وافقت على عدم التخصيب على الإطلاق حتى لأغراض مدنية.

ترامب: سيكون هناك تغيير كبير في النظام في إيران

وفي ما يخص السيطرة على مضيق هرمز، ذكر ترامب أنه سيجرى التحكم فيه بشكل مشترك، وقال: "ربما أنا والشخص التالي في منصب آية الله. سيكون هناك تغيير كبير في النظام مثل ما حدث في فنزويلا". كما عبر عن اعتقاده أن إسرائيل ستكون سعيدة بالاتفاق الذي ترغب إدارته في عقده مع إيران.

وعبر ترامب عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى شخص داخل النظام يمكن التفاهم معه، وقال: "لقد قُتل الجميع، لكن نتعامل مع بعض الأشخاص.. وربما يكون أحدهم بالضبط من نبحث عنه. وأضاف: "نحن نتعامل مع الشخص الذي أعتقد أنه الأكثر احتراماً والقائد".

وعن رفع العقوبات المؤقت على نفط إيران في المحيطات، قال: "أردت فقط الحصول على أكبر قدر من النفط، ولديهم سفن محملة بالنفط، وبدلاً من الاحتفاظ بها هناك، أفضل رؤيتها تذهب إلى النظام". وأكد أن العائدات المحدودة التي قد تحصل عليها طهران "لن تُحدث فرقاً يُذكر في مسار هذه الحرب".

من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في تغريدة على منصة إكس، إن مسقط تعمل بشكل مكثف على وضع ترتيبات تضمن المرور الآمن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من تفاقم المشكلات الاقتصادية كثيراً إذا استمرت الحرب.