ترامب يعلن عن محادثات مع إيران لحل شامل.. وطهران تنفي وجود اتصالات

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران تهدف إلى إنهاء العداء، مع تأجيل الضربات العسكرية لمدة خمسة أيام بناءً على نجاح المفاوضات. - وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أكد على جهود مسقط لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز، محذراً من تفاقم المشكلات الاقتصادية إذا استمرت الحرب. - ترامب انتقد حلف الناتو لعدم مشاركته في فتح مضيق هرمز، مهدداً بتدمير كامل لإيران إذا لم تُفتح الممرات البحرية، مشيراً إلى أن إيران تتلقى العقاب المستحق.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشيال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تغريدة على منصة إكس، إن مسقط تعمل بشكل مكثف على وضع ترتيبات تضمن المرور الآمن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من تفاقم المشكلات الاقتصادية كثيرا إذا استمرت الحرب.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد أي اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع ترامب وهو تراجع بعد التهديدات الإيرانية بالرد على نسف محطات الكهرباء". إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن تصريحات ترامب تهدف إلى خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لخططه العسكرية. وأضافت الوزارة "هناك مبادرات لخفض التوتر لكن ردنا هو أن أميركا يجب أن تكون هي الطرف المحاور لأننا لم نبدأ الحرب".

وكان ترامب تطرق، مساء أمس الأحد، في حديث مع القناة 13 العبرية، إلى الإنذار الذي وجّهه بشأن تدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، إذ قال إن تداعيات هذه الخطوة ستتضح قريباً، مضيفاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً"، مهدداً بأنه "سيكون هناك تدمير كامل لإيران، وهذا سيؤدي عملاً ممتازاً".

وفي السياق نفسه، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب أدائه تجاه إيران على مدى عقود، لا سيما تردده في الآونة الأخيرة في المشاركة بفتح مضيق هرمز، قائلاً: "دول ناتو لا تفعل شيئاً، وهذا أمر مؤسف للغاية". وأضاف في المقابلة نفسها: "إيران كانت سيئة جداً لمدة 47 عاماً، وهي الآن تتلقى العقاب الذي تستحقه".