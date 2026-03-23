ترامب يعلن عن محادثات مع إيران لحل شامل

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران تهدف إلى إنهاء العداء بين البلدين، مع تأجيل الضربات العسكرية بناءً على نجاح المفاوضات، وتركز المحادثات على منع إيران من الحصول على قنبلة نووية وخفض مدى صواريخها. - نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات، معتبرة تصريحات ترامب محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت، مؤكدة أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها لتحقيق الردع المطلوب. - تراجعت تهديدات ترامب بعد تلقيه تهديدات من القوات المسلحة الإيرانية، وانتقد ترامب حلف الناتو لعدم مشاركته في فتح مضيق هرمز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وفي السياق، صرح ترامب لشبكة فوكس بزنس اليوم الاثنين، بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وأن ذلك قد يتم في غضون خمسة أيام أو أقل. وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف بحسب مقدمة برنامج (مورننغز ويذ ماريا)، إن أحدث محادثات بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونظيريهما في إيران جرت مساء أمس الأحد. وفي وقت لاحق اليوم، قال ترامب للصحافيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، وأوضح أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية". وأضاف "تحدثنا إلى مسؤول إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير". كما لفت إلى أن محادثات ستجرى اليوم مع الإيرانيين على الأرجح عبر الهاتف. وأضاف ترامب "شروطنا في المحادثات مع إيران هي عدم حصولها على قنبلة نووية، وخفض مدى صواريخها، والسلام في الشرق الأوسط". وبشأن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، قال ترامب "لا أريد أن يقتل مجتبى خامنئي ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة"، مضيفاً "لا نعلم مصير مجتبى خامنئي، ولا أعتبره القائد الفعلي لإيران". وأضاف "أعتقد أن إيران كانت تشكل تهديداً وشيكاً". من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في تغريدة على منصة إكس، إن مسقط تعمل بشكل مكثف على وضع ترتيبات تضمن المرور الآمن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من تفاقم المشكلات الاقتصادية كثيرا إذا استمرت الحرب.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الوزارة قولها إن تصريحات ترامب تأتي "في إطار محاولات لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية". وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية الإيرانية أن هناك مبادرات من بعض دول المنطقة لخفض التوتر، مشيرة إلى أن موقف طهران من هذه المبادرات "واضح، وهو أن إيران لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، وأن جميع هذه الطلبات ينبغي توجيهها إلى واشنطن"، على حد قولها.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، عن "مسؤول أمني إيراني رفيع" لم يُكشف عن اسمه أن "ترامب تراجع ولا توجد أي مفاوضات". وأضاف أن الرئيس الأميركي تراجع عن استهداف البنية التحتية الحيوية بعدما أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية "حتمية وحازمة"، بحسب وصفه. واعتبر المسؤول نفسه أن الضغوط في الأسواق المالية وارتفاع المخاوف المرتبطة بسندات الدين في الولايات المتحدة والغرب "شكّلت عاملاً آخر في هذا التراجع". ولفت في الوقت نفسه إلى أن طهران تلقت منذ بداية الحرب وحتى الآن رسائل عبر بعض الوسطاء، مؤكداً أن الرد الإيراني كان واضحاً بأن البلاد ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقيق مستوى الردع المطلوب.

وفي حين نفى وجود مفاوضات سواء الآن أو قبل يومين، نبّه المسؤول ذاته إلى أن "الحرب النفسية لن تعيد مضيق هرمز إلى وضع ما قبل الحرب ولن تعيد الهدوء إلى أسواق الطاقة". كما اعتبر أن "المهلة التي تحدث عنها ترامب لمدة خمسة أيام تعني استمرار خططه العدوانية ضد الشعب الإيراني"، مؤكداً أن إيران ستواصل الرد والدفاع عن البلاد. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع ترامب"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي "تراجع بعد التهديدات الإيرانية بالرد على أي استهداف لمحطات الكهرباء".

إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بأنه حصل على معلومات من مصادر في النظام بشأن ما وصفه بخلفيات ادعاء ترامب إجراء مفاوضات مع إيران. وأكدت المصادر، حسب التلفزيون الإيراني، أنه لم تُجرَ أي محادثات بين إيران والولايات المتحدة، وأن تصريح ترامب حول وجود مفاوضات "غير صحيح".

وأضافت المصادر أن ادعاء ترامب بوجود حوار مع طهران يأتي كمحاولة للتراجع عن تهديده الأخير بضرب البنية التحتية الكهربائية في إيران. كما أشارت المصادر إلى أن تراجع ترامب "المذل" عن تهديد استهداف منشآت الكهرباء الإيرانية جاء نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الحاسم والجاد والصارم" من القوات المسلحة الإيرانية بالرد بالمثل. وأكدت المصادر أن موقف طهران بشأن مضيق هرمز لم ولن يتغير.

وكان ترامب تطرق، مساء أمس الأحد، في حديث مع القناة 13 العبرية، إلى الإنذار الذي وجّهه بشأن تدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، إذ قال إن تداعيات هذه الخطوة ستتضح قريباً، مضيفاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً"، مهدداً بأنه "سيكون هناك تدمير كامل لإيران، وهذا سيؤدي عملاً ممتازاً".

وفي السياق نفسه، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب أدائه تجاه إيران على مدى عقود، لا سيما تردده في الآونة الأخيرة في المشاركة بفتح مضيق هرمز، قائلاً: "دول ناتو لا تفعل شيئاً، وهذا أمر مؤسف للغاية". وأضاف في المقابلة نفسها: "إيران كانت سيئة جداً لمدة 47 عاماً، وهي الآن تتلقى العقاب الذي تستحقه".