- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط نفي لبناني رسمي، في محاولة أميركية لتهدئة الأوضاع بين البلدين بعد عقود من الانقطاع. - أكدت مصادر لبنانية تمسكها بوقف إطلاق النار كشرط للمفاوضات مع إسرائيل، مشددة على ضرورة التفاوض بأوراق قوة، في ظل التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان. - تصاعدت التوترات بعد إطلاق حزب الله صواريخ ردًا على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى غارات إسرائيلية واسعة وغزو بري، مع تركيز أميركي على "الإنجاز التاريخي".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في خطوة تأتي غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين منذ عقود. وفي حين أكدت وزيرة إسرائيلية الاتصال المرتقب، قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"العربي الجديد"، إنه لا معلومات لديها بشأن أي اتصال بين عون ونتنياهو.

وكانت ترامب قد قال، فجراً، إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان الخميس. وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يشر إلى من يقصد بالزعيمين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الوزيرة غيلا غملئيل، وهي عضو مراقب في الكابينيت الأمني والسياسي، قولها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تأكيد إسرائيلي لما أعلنه ترامب. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي لبناني أو إسرائيلي على تصريحات ترامب.

وفي المقابل، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنه لم يحدّد بعد موعد الاجتماع الثاني مع إسرائيل، مؤكدة تمسّك لبنان بوقف إطلاق النار كشرط أساسي للبدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن هناك تفهّمًا أميركيًا لهذا المطلب، وهو ما تعوّل عليه بيروت للضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار وتهيئة الأرضية لاستئناف المسار التفاوضي. وأشارت إلى أن المشهد لا يخلو من التعقيدات، خصوصًا في ظل استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلا أنها شددت على أن التمسّك بالمسار الدبلوماسي بات ضروريًا لحل القضايا العالقة.

إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية في حركة أمل، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة اللبنانية وحدها مخوّلة التفاوض، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم "بأوراق قوة وليس بتنازلات"، مع رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المطلوب هو التفاوض غير المباشر عبر "لجنة الميكانيزم"، معتبرة أن هذا المسار هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة.

وبدأت التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية في الثاني من مارس/ آذار، بعد إطلاق حزب الله صواريخ ردًا على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في لبنان، فيما ترد إسرائيل بغارات واسعة النطاق على لبنان، وبدأت غزوًا بريًا لمناطق في جنوبه. وأسفر العدوان على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار عن استشهاد أكثر من 2100 شخص وتشريد أكثر من مليون من منازلهم، وفق السلطات.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

ولم يخرج الاجتماع التحضيري الأول بين لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء باتفاق على وقف إطلاق النار، ولا بمؤشرات حل قريب، ولا بتهدئة مؤقتة، رغم طرح الطرف اللبناني ذلك، بل ذهب أكثر باتجاه تركيز الولايات المتحدة على "الإنجاز التاريخي" الذي تحقق تحت رعايتها وقيادتها، والتقائها بالمسار الإسرائيلي الضاغط نحو السلام، وتكرار دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله، وتأكيد ضرورة إنهاء نفوذه.

وفي وقتٍ اتفق فيه المجتمعون على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، لم يتضح بعد موقف لبنان الرسمي، خصوصاً أنه يصرّ على وقف النار أولاً ومن ثم بدء مسار المفاوضات المباشرة، بعكس رغبة إسرائيل ومن خلفها واشنطن، التي صوّبت سهامها كلها باتجاه حزب الله، متهمةً إياه بإلحاق الضرر بالشعب اللبناني، معتبرةً أن المسألة تتجاوز إطلاق النار بكثير، بل تتعلق بإنهاء نفوذ حزب الله في هذه المنطقة من العالم بشكل دائم.