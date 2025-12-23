ترامب يعلن خطة لبناء طراز جديد من السفن الحربية الأميركية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لبناء طراز جديد من السفن الحربية، ستكون أكبر وأسرع وأقوى 100 مرة من أي بارجة سابقة، بهدف تعزيز التفوق العسكري الأميركي وإنعاش صناعة بناء السفن. - السفن الجديدة، التي ستشكل جزءًا من "الأسطول الذهبي"، ستُجهز بأسلحة متطورة مثل الصواريخ فرط الصوتية والمدافع الكهرومغناطيسية، وستحمل اسم ترامب، مما يعكس التزامه بمعايير جمالية خاصة. - تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيزات بحرية أميركية لمواجهة الصين وخصوم آخرين، مع تدشين فئة جديدة من الفرقاطات لحماية الممرات البحرية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين- الثلاثاء، إن البحرية الأميركية تعتزم البدء في بناء طراز جديد من السفن الحربية التي وصفها بأنها ستكون أكبر وأسرع وأقوى 100 مرة من أي بارجة حربية سابقة شيدتها الولايات المتحدة. وأضاف ترامب بحسب ما تنقل وكالة رويترز، أن المشروع سيبدأ ببناء سفينتين حربيتين من هذا النوع، قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل 20 إلى 25 سفينة جديدة.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحافي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا، أن السفن الحربية الجديدة ستحمل اسمه. وقال خلال كشفه عن هذه الفئة الجديدة من السفن "ستساعد هذه السفن في الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي، وإنعاش صناعة بناء السفن الأميركية، وبث الرعب في قلوب أعداء أميركا في جميع أنحاء العالم".

وبحسب شبكة سي أن أن، فإن السفن الحربية الجديدة ستشكل جزءًا من "الأسطول الذهبي" الجديد الذي أمر الرئيس الأميركي بتشكيله للبحرية، بهدف مواجهة الصين وغيرها من الخصوم بشكل أفضل، والالتزام بشكل أكبر بمعايير ترامب الجمالية.

وقال الرئيس الأميركي كما تنقل الشبكة: "ستقود البحرية الأميركية تصميم السفن بالتعاون معي، لأنني شخص ذو ذوق رفيع". وأضاف أن البوارج الجديدة، المجهزة بـ"أسلحة وصواريخ على أعلى مستوى"، وأسلحة فرط صوتية، ومدافع كهرومغناطيسية، وصواريخ كروز، و"أكثر الليزرات تطوراً في العالم"، ستكون الأكبر على الإطلاق. وتابع: "نتوقع أن تكون هذه السفن باكورة فئة جديدة كلياً من السفن التي سيتم إنتاجها في السنوات القادمة".

وأعلنت البحرية الأميركية يوم الجمعة عن تدشين فئة جديدة من الفرقاطات، المصنّعة في الولايات المتحدة، ضمن أسطولها الجديد، لحماية الممرات البحرية وحماية السفن الكبيرة. ويأتي ذلك في خضمّ تعزيزات بحرية أميركية ضخمة في البحر الكاريبي، في ظلّ ضغوط يمارسها الرئيس ترامب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما في ذلك محاولات قطع عائدات النفط عنه.