ترامب يعلن فرض حصار بحري على مضيق هرمز

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إغلاق مضيق هرمز واعتراض السفن التي تدفع رسوماً لإيران، بعد فشل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. - شدد ترامب على منع إيران من جني الأموال من بيع النفط، مهدداً بتدمير البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وأكد أن حلف شمال الأطلسي ودول أخرى ستساعد في تأمين المضيق. - نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن هدف ترامب هو تغيير المعادلة في المضيق، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على المضيق.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنّ البحرية الأميركية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوماً لإيران. وأشار ترامب إلى أن البحرية ستبدأ أيضاً في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في المضيق، متوعداً بقتل أي "إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية".

وجاءت تصريحات ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، بعد انتهاء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الاجتماع "سار على ما يرام، وجرى الاتفاق على معظم النقاط"، لكنه أضاف أن الجانبين لم يتفقا بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه بـ"النقطة الوحيدة المهمة حقا". وأشار إلى أنه تلقى إحاطة كاملة من نائبه جي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر حول نتائج الاجتماعات التي عقدت في إسلام أباد برعاية قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وقال ترامب إن إيران لم تفِ "عمداً" بوعدها بفتح مضيق هرمز، وأضاف: "يقولون إنّهم زرعوا ألغاماً في المياه، على الرغم من أنّ أسطولهم البحري بأكمله، ومعظم سفنهم المخصّصة لزرع الألغام، قد تمّ تدميرها بالكامل. ربما فعلوا ذلك، ولكن أي مالك سفينة سيرغب في المخاطرة؟"، وتابع: "هذا عار كبير وضرر دائم لسمعة إيران، ولما تبقى من قادتها". داعياً طهران إلى إعادة فتح المر المائي على وجه السرعة.

كما قال ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط للدول التي تفضلها". وأضاف: "سيكون الأمر إما للجميع أو لا أحد، هكذا هي القاعدة". وأضاف ترامب أن الحصار سيكون مشابهاً لما قامت به الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، لكن على نطاق أوسع، مشيراً إلى أن ذلك قد يدفع المزيد من ناقلات النفط إلى التوجه نحو الولايات المتحدة لشراء النفط. كما أشار إلى أن "أسعار النفط والغاز ستتراجع في نهاية المطاف".

وجدد أيضاً تهديد إيران بتدمير بنيتها التحتية للطاقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن وضع حد نهائي للحرب. وقال ترامب: "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية". وأوضح: "سنغلق مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "حلف شمال الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن المضيق، ونعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في ذلك.. سنحضر أيضاً المزيد من كاسحات الألغام التقليدية، ونتوقع أن ترسل بريطانيا ودول أخرى كاسحات ألغام أيضاً". وقال إنه "لم يعترض أحد السفينتين الأميركيتين اللتين عبرتا مضيق هرمز أمس السبت"، وذكر أنه "لا مشكلة لديّ في التهديد بموت الحضارة الإيرانية بأكملها.. المنشور عن محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين إلى طاولة التفاوض".

من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن هدف ترامب يتمثل في محاولة قلب المعادلة التي تفرضها إيران في المضيق، وحرمانها من استخدامه ورقة مساومة.

وقبيل تصريحات ترامب، نشر الحرس الثوري الإيراني مقطعاً مصوراً عما قال إنه عملية إجبار مدمرتين أميركيتين أمس السبت على التراجع عن عبور مضيق هرمز، وتحذيراته لهما بالابتعاد عن عبوره، مؤكداً أن "أي تحرك خاطئ في مضيق هرمز سيوقع العدو في دوامات مميتة".

وكان ترامب قد قال، السبت، إنّ الجيش الأميركي بدأ في تطهير مضيق هرمز، وإن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفاً: "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية) البالغ عددها 28 ترقد أيضاً في قاع البحر"، وهو ما نفته طهران، إذ قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تسيطر كلياً على إدارة مضيق هرمز، موضحة أن السماح بالعبور وفق ضوابط خاصة يقتصر فقط على السفن غير العسكرية، كما نفى "الحرس الثوري" تقارير وتصريحات أميركية عن عبور سفن عسكرية أميركية من المضيق، مؤكداً أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية "ستُواجَه بردّ حازم وقاطع"، كما قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وأحد أبرز السياسيين في البلاد، في منشور على منصة إكس، إن مفتاح مضيق هرمز في يديّ إيران.