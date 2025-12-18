ترامب يعلن حصار فنزويلا... طمع بنفط وأصولٍ وأراضٍ وترجيح ضربة وشيكة

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حصار بحري على فنزويلا وتصنيف نظامها كمنظمة إرهابية، مما أثار غضب الحكومة الفنزويلية التي اعتبرت هذه الخطوات تهديدًا لسيادتها. - حذرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، ونددت فنزويلا بعملية "قرصنة" أميركية ضد ناقلة نفط، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل. - التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد تؤدي إلى تصعيد خطير، حيث تراقب روسيا والصين الوضع عن كثب، وتواجه فنزويلا ضغوطًا إضافية بسبب علاقاتها مع إيران وحزب الله.

لم يكن تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

حصار فنزويلا

أخيراً ضد فنزويلا، تحديداً إعلانه الحصار البحري عليها، جديداً، بل جاء في سياق التهديدات المتواصلة منذ تسلمه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، خصوصاً أنه مهّد لذلك بسلسلة خطوات، من قبيل إدراج كيانات وعصابات مخدرات على لوائح الإرهاب، واعتبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيساً لكارتل "لوس سوليس"، فضلاً عن وضع مكافأة 50 مليون دولار لتوقيف مادورو. الجديد في إعلان ترامب، الصادر مساء الثلاثاء، اعتبار أن الحصار سيبقى حتى استعادة "الأراضي"، من ضمن أشياء أخرى، كالنفط الفنزويلي، إلى الولايات المتحدة، وهو ما يجدر التوقف عنده، إذ لم يكن بين فنزويلا والولايات المتحدة أي صراع على الأراضي أو حتى البحار، نظراً إلى بعدهما الجغرافي، بنحو 1500 كيلومتر.

مساء الثلاثاء، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشال، أن "فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جرى تجميعه على الإطلاق في تاريخ أميركا الجنوبية. وسيزداد الأمر... إلى أن يعيدوا إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي وغيرها من الأصول التي سرقوها منا سابقاً. نظام مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من هذه الحقول النفطية المسروقة لتمويل نفسه، وتمويل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف". كذلك، صنّف ترامب في المنشور نفسه "النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية"، آمراً بفرض "حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا وتخرج منها". وأضاف أن "المهاجرين غير النظاميين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة خلال إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن الضعيفة وغير الكفوءة، يُعادون إلى فنزويلا بوتيرة سريعة". وختم بالقول: "لن تسمح أميركا للمجرمين أو الإرهابيين أو الدول الأخرى بسرقة أمتنا أو تهديدها أو إيذائها. وبالمثل، لن تسمح لنظام معادٍ بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، التي يجب إعادتها كلها إلى الولايات المتحدة فوراً".

لورانس كورب: الرئيس الأميركي يلوم في كل شيء فنزويلا رغم أنها ليست المصدر الرئيسي لمخدر الفنتانيل



في السياق، حذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية مجدّداً، مساء الثلاثاء، الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، مشيرة إلى مخاطر على صلة بنشاطات عسكرية. وحضّت الهيئة الطائرات على "توخّي الحذر" بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها". ووصفت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، إعلان ترامب بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع". وذكرت الحكومة في بيان: "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

وكانت فنزويلا قد نددت أمام مجلس الأمن التابع، مساء الثلاثاء، بـ"سرقة" ناقلة نفط في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت لتكون جزءاً من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي. وفي رسالة إلى الدبلوماسي السلوفيني صامويل زبوغار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، حضت كاراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل "قرصنة برعاية دولة، واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة، وسرقة شحنة ناتجة من تجارة دولية مشروعة". كذلك طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن أفراد طاقم السفينة "المختطفين". أما مادورو فقال مساء الثلاثاء، قبل منشور ترامب: "الإمبريالية واليمين الفاشي يريدان استعمار فنزويلا للاستيلاء على ثرواتها من النفط والغاز والذهب، وغيرها من المعادن. لقد أقسمنا على الدفاع عن وطننا، وسيسود السلام في فنزويلا".

ولم يحدّد ترامب نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها، لكن فنزويلا أممت قطاع النفط لديها في سبعينيات القرن الماضي. ولاحقاً، في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز (2002- 2013)، أُجبرت الشركات على التنازل عن السيطرة الأغلبية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية. وعقب تصريحات ترامب، قال متحدث باسم شركة شيفرون الأميركية لوكالة فرانس برس، إن الشركة لا تزال تعمل في فنزويلا بموجب إعفاءٍ خاصٍّ من العقوبات، وإن عملياتها "متواصلة من دون انقطاع وبما يمتثل للقوانين المطبقة". في مسألة الأراضي، لا توجد أي حدود برية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ويفصل بين الدولتين بحر الكاريبي وأقرب نقطة بين الولايات المتحدة تقع في ولاية فلوريدا، وبين فنزويلا عند رأس باركينز، وتمتد مسافة نحو 1500 كيلومتر. كذلك لا توجد أي حقول نفط مشتركة أو متنازع عليها وأقرب حقل نفط فنزويلي لأميركا يقع على بعد 1800 كيلومتر. أما إقليم بورتوريكو، الذي يبعد نحو 940 كيلومتراً عن فنزويلا، فلا يُعتبر أرضاً أميركية، بل إقليماً تابعاً للولايات المتحدة. بالتالي، لا تنطبق عليه مسألة التداخل في الأراضي بين واشنطن وكاراكاس.

تاريخياً، كانت فنزويلا خاضعة للحكم الإسباني، قبل نيلها الاستقلال في عام 1811، ضمن دولة "كولومبيا الكبرى"، وذلك بوحي من الموجة الاستقلالية التي عصفت بأميركا الجنوبية، بقيادة المحرّر سيمون بوليفار. في المقابل، استقلت 13 مستعمرة عن بريطانيا في عام 1776، مشكّلة دولة الولايات المتحدة، التي عادت وتمددت غرباً مصطدمة بالسكان الأصليين (الهنود الحمر وفق التسمية الرائجة)، ثم مع المكسيكيين، لتسيطر على ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا ومعظم ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو، فضلاً عن أجزاء من ولايتي كولورادو ووايومينغ. وطوال هذه الفترة لم تتقاتل واشنطن وكاراكاس. في السياق، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، لورانس كورب، لـ"العربي الجديد"، إن تصنيف ترامب فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية، وإعلانه فرض حصار عليها، يحملان دلالات تصعيدية خطيرة، وقد يشيران إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية خلال ساعات. وتوقّع أنه "إذا قرأت ما كتبه، ستتوقع أنه سيوجه ضربة خلال ساعات أو قريباً".

وأوضح كورب أن ترامب يبالغ ويلقي باللوم في كل شيء على فنزويلا، رغم أنها ليست المصدر الرئيسي لمخدّر الفنتانيل الذي قد يدخل البلاد من طريق المكسيك، ونفى بشكل كامل أن تكون فنزويلا قد استولت على أي أرض للولايات المتحدة. وقال: "لا، لم تأخذ فنزويلا أي أرض أو نفط منا. ليس لديهم أي أرض كانت لنا، ولم يستولوا على أي أرض لنا أو شيء من هذا القبيل. ترامب يقول إنهم يرسلون مهاجرين غير نظاميين. بالتأكيد هي ليست حكومة مثالية، ولكن لا يؤثرون علينا نهائياً في تصديرهم النفط". واعتبر كورب أن ترامب في تصنيفه النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية، أيضاً يحاول الضغط لتغيير النظام، وقال: "ترامب يواصل الضغط ويستخدم طرقاً مختلفة للضغط، لأن الانتخابات الأخيرة في فنزويلا لم تكن نزيهة، وفي حال نجاح ضغطه، سينسب الفضل إلى نفسه"، مشيراً إلى أن قراره تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل جزء من حملة الضغط، رغم ارتباطه أكثر بالمكسيك، وليس فنزويلا".

ألكسندر شيتينين: قد يكون للتوتر المتزايد حول فنزويلا عواقب غير متوقعة على نصف الكرة الغربي بأكمله

ونقلت الإدارة الأميركية الآلاف من القوات ونحو 12 سفينة حربية، بما في ذلك حاملة طائرات، إلى منطقة الكاريبي في الأشهر الأخيرة. وفي وقت تتحرّك فيه الولايات المتحدة منفردة في الملف الفنزويلي، قال ألكسندر شيتينين، مدير قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إنه "قد يكون للتوتر المتزايد حول فنزويلا عواقب غير متوقعة على نصف الكرة الغربي بأكمله". وأضاف في مراسم وضع أكاليل الزهر على نصب البطل الوطني للجمهورية، سيمون بوليفار، في موسكو: "نأمل منع المزيد من التصعيد إلى وضع قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة على نصف الكرة الغربي بأكمله وتجنب ارتكاب أخطاء حاسمة". وأكد "دعمنا لسياسات الحكومة والرئيس نيكولاس مادورو، التي تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة الوطن الأم".

روسيا والصين في فنزويلا

ولروسيا نفوذ نسبي في فنزويلا، متأتٍّ خصوصاً من نشر أصول عسكرية لموسكو في كاراكاس في السنوات الماضية. كذلك عملت روسيا على تمتين تحالفها مع مادورو في عهد بايدن، وذلك بفعل ما تصفه بـ"التدخل الغربي في أوكرانيا". إلا أنه في الوقت نفسه، لن تتدخل روسيا لنجدة مادورو، وهو أمر فعلته مع سقوط حليفها بشار الأسد في سورية، وقد تقترح موسكو أو مينسك استضافة مادورو في منفى اختياري، لكن روسيا ستباشر رحلة استكشاف نيات أي نظام مولود في فنزويلا، وذلك بالاعتماد على الأميركيين. أما بالنسبة إلى الصين، فإنها عملياً تبقى بعيدة عن التورط المباشر في أي نزاع حول العالم، مكتفية ببيانات التنديد والاستنكار. وهي سياسة صينية تقليدية مفادها أن "الأولوية للاقتصاد"، وأنه يمكن لها تدشين علاقات مع أي نظام حاكم في أي بلد.

في سورية مثلاً، تولي الصين أهمية لربط علاقات مع العهد الجديد، رغم تمسكها بحل ملف المقاتلين الإيغور الموجودين في دمشق. أما بالنسبة إلى إيران، وهي الطرف الأضعف في معادلة حلفاء فنزويلا، فإن المواقف الرسمية الأميركية طاولتها مع حزب الله، ودورهم في صناعة المخدرات وتهريبها في كاراكاس. في الثالث من ديسمبر الحالي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله. واعتبر أن النظام الفنزويلي بات "مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تفويضاً بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة. كذلك، فإن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اعتبر مساء الأربعاء على منصة إكس بعد إعلان ترامب، أن "نظام مادورو أحدث دماراً في أمتنا وشعبنا وشعب فنزويلا والمنطقة. إنه مرتبط بأنظمة إرهابية مثل حزب الله، ويسمم أميركا من خلال تجارة المخدرات". وفي كلام روبيو وتدوينة غراهام، ضغط إضافي على إيران وحزب الله. بالتالي، لن تتورط طهران بأكثر من تكرار تصريحات منددة بالسلوكات الأميركية، غير أن الإشارة إلى حزب الله وربطه بمادورو، سيزيدان من الضغوط على الحزب في لبنان، مع اقتراب انتهاء المهلة الأميركية ـ الإسرائيلية لتسليم سلاحه في 31 ديسمبر الحالي.