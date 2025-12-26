ترامب يعلن تنفيذ ضربات ضد "داعش" في نيجيريا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد تنظيم "داعش" في شمال غرب نيجيريا، مشيداً بالقوات الأميركية ومؤكداً استمرار الضربات في حال استمرار هجمات التنظيم. - أكدت وزارة الخارجية النيجيرية التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب، نافية اتهامات ترامب باضطهاد ديني، مشيرة إلى أن العنف يعود لتحديات أمنية معقدة. - تأتي العملية ضمن نهج إدارة ترامب لتوسيع العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، مما أثار انتقادات دولية بشأن تداعياتها الأمنية والإنسانية واحترام سيادة الدول.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات عسكرية وصفها بـ"القوية والفتاكة" ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، متهماً التنظيم باستهداف مسيحيين وقتلهم "بمستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات طويلة". وقال ترامب، في بيان نشره على منصته تروث سوشال، إنّ الضربات نُفذت بتوجيه مباشر منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه كان قد حذّر التنظيم سابقاً من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين، ولا سيما المسيحيين في نيجيريا.

وأضاف أنّ وزارة الحرب الأميركية نفّذت "عدة ضربات دقيقة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح بازدهار الإرهاب الإسلامي المتطرف" في ظل قيادته. وختم ترامب بيانه بالإشادة بالقوات الأميركية، قائلاً: "بارك الله جيشنا"، موجهاً تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، ومؤكداً أن الضربات ستتواصل في حال استمرار الهجمات التي ينفذها التنظيم.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن الضربة نُفذت في ولاية سوكوتو بالتنسيق مع السلطات النيجيرية، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش". وكانت القيادة قد نشرت بيانًا سابقًا على منصة إكس ذكرت فيه أن الضربة نُفذت بناءً على طلب من السلطات النيجيرية، إلا أن هذا البيان حُذف لاحقًا.

وأظهر مقطع فيديو نشره البنتاغون إطلاق قذيفة واحدة على الأقل من سفينة حربية. وصرّح مسؤول عسكري أميركي بأن الضربة استهدفت عددًا من المسلحين في معسكرات معروفة لـ"داعش". وقدّم وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث شكره للحكومة النيجيرية على دعمها وتعاونها، وأضاف: "المزيد سيأتي لاحقًا".

أول بيان نيجيري بشأن الضربات الأميركية على "داعش"

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية أن الولايات المتحدة شنّت ضربات جوية دقيقة ضد "أهداف إرهابية في نيجيريا". وقالت الخارجية في بيان أصدرته فجر الجمعة: "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف". وأضاف البيان أن هذا التعاون أدى إلى "ضربات جوية دقيقة استهدفت أهدافًا إرهابية في شمال غرب نيجيريا".

وأكدت الحكومة النيجيرية مراراً أن اتهامات ترامب لا تستند إلى وقائع، مشددةً على أن العنف الذي تشهده بعض المناطق يعود إلى تحديات أمنية معقّدة تشمل جماعات مسلحة وعصابات إجرامية، ولا يرتبط باضطهاد ديني، معتبرة أن توصيف هذه الأوضاع على أنها "إبادة جماعية" يُعد تضليلاً يسيء إلى صورة نيجيريا ويغفل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية جميع مواطنيها دون تمييز، مؤكدةً أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد لا تستهدف ديانة بعينها، بل تطاول المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وتعد هذه العملية جزءاً من نهج تتبعه إدارة ترامب يقوم على توسيع نطاق العمليات العسكرية الأميركية ضد الجماعات المصنفة "إرهابية" خارج مناطق الصراع التقليدية. وخلال ولايته، شدد ترامب مراراً على أولوية محاربة تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به، مؤكداً استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لحماية مصالحها وحلفائها، في وقت تثير فيه هذه الضربات انتقادات دولية تتعلق بتداعياتها الأمنية والإنسانية، واحترام سيادة الدول التي تُنفذ العمليات على أراضيها.

وكان تنظيم "داعش" فرع غرب أفريقيا، قد استعاد نشاطه خلال الفترة الماضية في منطقة شمال شرقي نيجيريا، والتي تشمل ست ولايات، هي بورنو وأدماوة وباوتشي وغومبي ويوبي وترابة. ففي أغسطس/ آب الماضي، شّن هجوماً واسعاً على المواقع العسكرية للجيش في منطقة بحيرة تشاد، ضمن مجموعة من الهجمات بلغ عددها 15 خلال العام الحالي ضد مواقع الجيش، وأجبرت آلاف السكّان على الهرب من المنطقة.