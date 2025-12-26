ترامب يعلن تنفيذ ضربات أميركية ضد تنظيم "داعش" شمال غربي نيجيريا

- نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية قوية ضد تنظيم داعش في شمال غربي نيجيريا، بتوجيه من الرئيس ترامب، الذي أكد أن هذه العمليات تأتي رداً على استهداف التنظيم للمسيحيين. - الحكومة النيجيرية نفت اتهامات ترامب، مشيرة إلى أن العنف في البلاد ناتج عن تحديات أمنية معقدة تشمل جماعات مسلحة وعصابات، وليس اضطهاداً دينياً. - تأتي هذه العمليات ضمن استراتيجية ترامب لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، رغم الانتقادات الدولية المتعلقة بتداعياتها الأمنية والإنسانية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات عسكرية وصفها بـ"القوية والقاتلة" ضد عناصر تنظيم داعش في شمال غربي نيجيريا، متهماً التنظيم باستهداف وقتل مسيحيين "بمستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات طويلة". وقال ترامب، في بيان نشره على منصته تروث سوشال، إنّ الضربات نُفذت بتوجيه مباشر منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه كان قد حذّر التنظيم سابقاً من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين، ولا سيما المسيحيين في نيجيريا.

وأضاف أنّ وزارة الحرب الأميركية نفّذت "عدة ضربات دقيقة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح بازدهار الإرهاب الإسلامي المتطرف" في ظل قيادته. وختم ترامب بيانه بالإشادة بالقوات الأميركية، قائلاً: "بارك الله جيشنا"، موجهاً تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، ومؤكداً أن الضربات ستتواصل في حال استمرار الهجمات التي ينفذها التنظيم.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في نيجيريا استهدفت ولاية سوبوتو شمال غربي البلاد، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش. وأضاف المسؤول أن العملية العسكرية نُفذت بناءً على طلب من السلطات النيجيرية، في إطار التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة الجماعات المسلحة المصنفة "إرهابية".

وأكدت الحكومة النيجيرية مراراً أن اتهامات ترامب لا تستند إلى وقائع، مشددةً على أن العنف الذي تشهده بعض المناطق يعود إلى تحديات أمنية معقّدة تشمل جماعات مسلحة وعصابات إجرامية، ولا يرتبط باضطهاد ديني، معتبرة أن توصيف هذه الأوضاع على أنها "إبادة جماعية" يُعد تضليلاً يسيء إلى صورة نيجيريا ويغفل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية جميع مواطنيها دون تمييز، مؤكدةً أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد لا تستهدف ديانة بعينها، بل تطول المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وتعد هذه العملية جزءاً من نهج تتبعه إدارة ترامب يقوم على توسيع نطاق العمليات العسكرية الأميركية ضد الجماعات المصنفة "إرهابية" خارج مناطق الصراع التقليدية. وخلال ولايته، شدد ترامب مراراً على أولوية محاربة تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به، مؤكداً استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لحماية مصالحها وحلفائها، في وقت تثير فيه هذه الضربات انتقادات دولية تتعلق بتداعياتها الأمنية والإنسانية، واحترام سيادة الدول التي تُنفذ العمليات على أراضيها.

وكان تنظيم "داعش" فرع غرب أفريقيا، قد استعاد نشاطه خلال الفترة الماضية في منطقة شمال شرقي نيجيريا، والتي تشمل ست ولايات، هي بورنو وأدماوة وباوتشي وغومبي ويوبي وترابة. ففي أغسطس/ آب الماضي، شّن هجوماً واسعاً على المواقع العسكرية للجيش في منطقة بحيرة تشاد، ضمن مجموعة من الهجمات بلغ عددها 15 خلال العام الحالي ضد مواقع الجيش، وأجبرت آلاف السكّان على الهرب من المنطقة.