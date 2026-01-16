- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيل مجلس السلام في غزة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضائه قريباً، واصفاً إياه بأنه "أعظم المجالس وأكثرها هيبة على مر العصور". - تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والتي تهدف إلى نزع السلاح وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، مع دعم من مصر وتركيا وقطر لضمان اتفاق شامل مع حماس. - حذر ترامب من أن عدم التزام حماس بنزع السلاح وإعادة الجثمان المحتجز سيؤدي إلى "عواقب خطيرة"، مؤكداً على "السلام من خلال القوة".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في غزة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضائه قريبا. وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام في غزة، وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا"، مضيفا أنه يراه "أعظم المجالس وأكثرها هيبة على مر العصور".

وكتب ترامب في منشور آخر، داعما اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدا أن هؤلاء القادة الفلسطينيين ملتزمون بمستقبل سلمي، معلناً الدخول "رسميا في المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة المكون من 20 نقطة".

وأضاف أنه بصفته رئيسا لمجلس السلام، فإنه يدعم "حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا"، وأن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة مدعومة بممثل مجلس السلام ستتولى إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، وهؤلاء القادة الفلسطينيين ملتزمون التزاما تاما بمستقبل سلمي".

وقال ترامب إنه "بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقا شاملا مع حماس لنزع سلاحها بما في ذلك "نزع كل الأسلحة وتفكيك كل نفق"، مضيفا أنه "يجب على حماس الوفاء بالتزاماتها بشكل فوري بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والتحرك قدما نحو نزع السلاح بالكامل".

وحذر من أنه يمكن لحماس فعل ذلك بالطريقة السهلة (التخلي عنه) أو الطريقة الصعبة (هجمات عليها)، واختتم بجملة "السلام من خلال القوة".

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أعلن الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنصّ على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة "غير المصرح بها". وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".