البيت الأبيض يحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق بشأن غزة

- تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة من وزير الخارجية ماركو روبيو تشير إلى قرب التوصل لاتفاق بشأن غزة، مع طلب موافقته على إعلان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيخضع لفحص طبي سنوي في مستشفى والتر ريد العسكري قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، حيث يخطط لزيارة مصر لمتابعة المفاوضات مع حماس. - تجري في شرم الشيخ محادثات موسعة بمشاركة حماس وإسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة، وتركز على ضمانات أمنية وآليات إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

تلقّى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، من وزير الخارجية ماركو روبيو، مذكّرة تقول إن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريباً جداً" وتطلب موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونصّت المذكرة التي سلّمها روبيو لترامب، وشاهدها مصوّر وكالة فرانس برس الذي كان حاضراً في الغرفة، على أنّ الاتفاق بات "قريباً جداً"، مضيفة "نحتاج موافقتك على وضع منشور على تروث سوشيال قريباً لكي تتمكّن من أن تعلن الصفقة أولاً". وبالتزامن، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن من المتوقع أن ينشر الرئيس منشوراً على منصة "تروث سوشيال" قريباً.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ ترامب سيخضع الجمعة لفحص طبّي سنوي روتيني في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن قبل توجهه إلى الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارولاين ليفيت، في بيان، إنّ ترامب البالغ من العمر 79 عاماً "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني". وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعد أن كان قد خضع في إبريل/نيسان الفائت لفحص طبي آخر وصفه البيت الأبيض يومها أيضاً بالسنوي، وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة، شون باربابيلا، تقريراً قال فيه إنّ الرئيس "يتمتّع بصحة ممتازة".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان ترامب أن المفاوضات مع حركة حماس لمناقشة خطته لوقف الحرب على غزة "تمضي جيداً على ما يبدو"، مضيفاً: "نقترب بشدة من اتفاق في الشرق الأوسط". ورجح ترامب أثناء حديثه للصحافيين، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن يسافر إلى الشرق الأوسط، يوم الأحد المقبل، قائلاً في هذا الصدد: "سأذهب إلى مصر على الأرجح"، مؤكداً أنه "مطلوب على وجه السرعة". وأضاف: "كنت للتوّ أتواصل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية".

ومنذ الاثنين الفائت، تحتضن مدينة شرم الشيخ المصرية جلسات موسّعة لبحث خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، بمشاركة ممثلين عن حركة حماس وإسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، الأربعاء، بأن الأجواء السائدة في اللقاءات إيجابية بخصوص التوصل لاتفاق، مشيرة إلى أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة خلال المحادثات الجارية. وتركّزت مطالب حماس خلال المفاوضات على الحصول على ضمانات أمنية واضحة تتعلق بعدم استئناف العدوان على غزة مرة أخرى، في حال التوصل لاتفاق، بحسب التقرير.

وقالت القاهرة الإخبارية إن المشاركين ناقشوا في هذه اللقاءات آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية المطروحة للتفاوض. وتتركز اللقاءات على وضع آليات وتفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: أولها تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ثم بحث ترتيبات التهدئة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية الكافية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وفقاً للتقرير.

(فرانس برس، العربي الجديد)