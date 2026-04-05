ترامب يعلن إنقاذ ثاني أفراد طائرة إف-15 أُسقطت في إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نجاح عملية إنقاذ جريئة لأفراد طاقم طائرة إف-15 أُسقطت فوق إيران، حيث تم إنقاذ ضابط برتبة عقيد بمتابعة دقيقة من القيادة العسكرية العليا. - نفذت وحدة كوماندوز أميركية عملية الإنقاذ بدعم جوي كثيف، وتمكنت من إنقاذ ضابط أنظمة تسليح رغم مقاومة الحرس الثوري الإيراني، مما سمح بنجاح العملية. - نفت إيران نجاح العملية، مشيرة إلى فشلها بسبب العمليات المشتركة للقوات الإيرانية، وأثارت الأحداث انتقادات إسرائيلية للأداء الأميركي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، صباح اليوم الأحد، نجاح الجيش الأميركي في إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق إيران يوم الجمعة الماضي. وقال في منشور على منصة تروث سوشال إنّ "الجيش الأميركي نفذ واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أنّ الضابط برتبة عقيد، وأُصيب بجروح، لكنه "بخير"، مؤكداً أن الجيش الأميركي أرسل عشرات الطائرات، المجهزة بأكثر الأسلحة فتكاً في العالم، لاستعادته، وكتب ترامب أن "هذا المحارب الشجاع خلف خطوط العدو وفي جبال إيران، كان يُطارَد من أعدائنا الذين يقتربون منه ساعة بعد ساعة، لكنه لم يكن وحيداً، لأن قائده الأعلى ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وزملاءه كانوا يتابعون موقعه 24 ساعة يومياً ويخططون لإنقاذه".

وأضاف ترامب أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجيش التي يُنقَذ فيها طيارون أميركيون كل على حدة في عمق أراضي الأعداء"، وتابع: "نجاحنا في تنفيذ هاتَين العمليتَين، دون مقتل أو إصابة أي أميركي، يثبت تفوقنا الجوي الساحق على الأجواء الإيرانية".

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تهنئة على عملية إنقاذ الطيار، وقال نتنياهو وفق ما أوردته وكالة فرانس برس "مبروك أيها الرئيس ترامب! جميع الإسرائيليين يفرحون بالإنقاذ المذهل لطَيّار أميركي شجاع على يد محاربي أميركا الشجعان"، وأضاف "تعزّز هذه العملية مبدأً مقدساً: لا يُترك أحد خلفنا".

وفي وقت سابق اليوم نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ قوات خاصة أميركية أنقذت ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق إيران. وبحسب ما يشير الموقع نقلاً عن أحد المسؤولين، فإنّ العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مدعومة بغطاء جوي كثيف، يوم السبت، مشيراً إلى أن جميع القوات الأميركية غادرت إيران. وقال أحد المسؤولين للموقع إن عضو الطاقم الذي أُنقِذ، ضابط أنظمة تسليح، وأصيب بجروح عقب القفز بمظلة من الطائرة يوم الجمعة، إلّا أنه مشى وتمكن من النجاة لأكثر من يوم في المناطق الجبلية.

ونجحت طواقم الإنقاذ في إنقاذ الطيار الأول بعد ساعات من سقوط الطائرة، فيما بدأت عمليات إنقاذ الطيار الثاني بعد تحديد مكانه يوم السبت، وقال "أكسيوس"، إن الحرس الثوري الإيراني أرسل قوات إلى المنطقة لمنع وصول قوات الإنقاذ، إلّا أن القوات الأميركية شنت غارات جوية لمنعها من الوصول إلى المنطقة.

اشتباك مع القوات الإيرانية وتعطل طائرتَين أميركيتَين

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مزيداً من التفاصيل عن الحادثة، إذ قالت نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن قوات خاصة أنقذت ليل السبت ضابطاً في سلاح الجو سقطت طائرته في إيران، مشيرة إلى توغل القوات الخاصة إلى "عمق أراضي العدو"، قبل عودتهم دون تسجيل أي إصابات، ونقلت طائرات الإنقاذ الضابط المصاب إلى الكويت للعلاج.

وبحسب ما تشير الصحيفة، فإنّ القوات الأميركية كانت تسابق الزمن للعثور على الضابط الذي قفز مع زميله من قمرة القيادة عقب استهداف طائرة إف-15 إيغل في إيران، قبل تمكن القوات الإيرانية من الوصول إليه، وأضافت الصحيفة أن الضابط كان يختبئ وبحوزته مسدس للدفاع عن نفسه، وأنه كان مزوداً بجهاز إرسال واستقبال وجهاز اتصال آمن للتنسيق مع القوات المشاركة في عملية الإنقاذ.

وقالت إن المئات من عناصر القوات الخاصة وعشرات الطائرات والمقاتلات الحربية شاركوا في مهمة الإنقاذ، إلى جانب قدرات استخبارية سيبرانية وفضائية وغيرها. وأكدت اندلاع اشتباك مسلح مع القوات الإيرانية قرب الموقع الذي كان يختبئ فيه الطيار. وبعد إنقاذ الضابط، أفادت الصحيفة بتعطل طائرتَين كانتا مخصّصتَين لإجلاء عناصر الكوماندوز وأفراد الطاقم، في قاعدة نائية داخل إيران، قبل إرسال ثلاث طائرات جديدة لتنفيذ عملية الإجلاء، فيما دُمِّرَت الطائرتان المعطّلتان لمنع وقوعهما في أيدي الإيرانيين.

الرواية الإيرانية

في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، "فشل" عملية إنقاذ الطيار الأميركي وسط إيران بسبب العمليات المشتركة للحرس والجيش وقوات التعبئة الشعبية والأمن، وأضاف أن "القوات الإيرانية تمكنت من استهداف وتدمير طائرات معادية في جنوب أصفهان شملت مروحيتَين من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من نوع C130".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنّ الولايات المتحدة "تعرّضت لهزيمة مخزية أخرى"، وإنّ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إنقاذ الطيار يأتي للتغطية على "هزيمته الكبيرة"، مذكراً بحادثة "رمال طبس"، في إشارة إلى فشل عملية المخلب الأميركية عام 1980 في صحراء طبس، حين علقت قوات دلتا الخاصة في عاصفة رملية أثناء محاولة تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين في سفارة واشنطن بطهران، وكانت هذه أول تجربة عملياتية للقوة الأميركية، لكنها باءت بالفشل نتيجة أعطال فنية في المروحيات وظروف الطقس القاسية.

كما علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عملية إنقاذ الطيار الأميركي المفقود عبر إعادة نشر صورة عن حطام الطائرات الأميركية المدمرة في الحادث بالقول إنه "إذا حققت الولايات المتحدة الأميركية ثلاثة انتصارات أخرى مثل هذه، فستزول".

إلى ذلك، وجّه مسؤولون أمنيون إسرائيليون انتقادات للأداء الأميركي خلال الحرب على إيران. وطبقاً لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فقد وصف المسؤولون أنفسهم إسقاط إيران الطائرة الأميركية بـ"الحدث السيّئ"، مشيرين إلى أن ما زاد الطين بلة كان اتضاح ثلاثة استهدافاتٍ شديدة أخرى لطائرات أميركية في الـ24 ساعة الماضية من نهاية الأسبوع. وعزت مصادر أمنية إسرائيلية هذه الحوادث إلى كون الجيش الأميركي لم يخض قتالاً بهذا الأسلوب منذ زمن طويل؛ إذ استعد، بحسبها، لحرب تستمر أياماً عدّة، وسط يقينٍ بـ"إسقاط النظام في إيران بغضون وقت قصير".