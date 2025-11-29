ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها، محذراً شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر من التحليق في المنطقة بسبب تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري. - الولايات المتحدة تستهدف مهربي المخدرات الفنزويليين بعمليات برية، بعد نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى استهداف أكثر من 20 قارباً ومقتل 83 شخصاً. - ترامب يرسل إشارات متضاربة حول احتمال شن ضربات على فنزويلا، حيث سمح بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، بينما ناقش اجتماعاً محتملاً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيجري إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. وقال ترامب، اليوم السبت، في منشور على منصة تروث سوشيال: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيجري إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وكانت الجهات التنظيمية الأميركية حذرت، الأسبوع الماضي، شركات الطيران الكبرى من "وضع قد يكون خطيراً" عند التحليق فوق فنزويلا بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها". وألغت فنزويلا حقوق التشغيل لستّ شركات طيران دولية كبرى كانت قد علّقت رحلاتها إلى البلاد عقب تحذير من إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.

🚨 BREAKING: Trump warns 'all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers' to consider Venezuelan airspace closed pic.twitter.com/zJVWmsU4af — Fox News (@FoxNews) November 29, 2025

وكان ترامب توعد، يوم الخميس الفائت، بأن الولايات المتحدة ستبدأ "قريباً جداً" استهداف "مهربي المخدرات الفنزويليين" في عمليات "برية" وليس في البحر فحسب. وكانت الولايات المتحدة نشرت سفناً حربية وطائرات مقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تحت شعار مكافحة تهريب المخدرات. واستهدفت القوات الأميركية، منذ سبتمبر، أكثر من 20 قارباً تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.

ويوجه ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال شنّ ضربات على الأراضي الفنزويلية. فهو سمح بتنفيذ عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا البلد، وأكد أنه لا يستبعد التدخل العسكري، ومع ذلك تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، وبحسب نيويورك تايمز ناقش الرجلان عقد اجتماع محتمل بينهما في الولايات المتحدة، وأضافت الصحيفة أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعقد مثل هذا الاجتماع الذي، في حال حدوثه، سيكون أول لقاء على الإطلاق بين الزعيم الفنزويلي ورئيس أميركي.

(رويترز، العربي الجديد)

