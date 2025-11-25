ترامب يعلن إحراز تقدم كبير في خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم كبير في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع تعديل خطة السلام الأميركية المكونة من 28 نقطة وإضافة مقترحات جديدة، مع بقاء نقاط خلاف قليلة. - أشار ترامب إلى لقاء مرتقب مع زيلينسكي وبوتين عند اقتراب الصفقة النهائية، ووجه مبعوثه الخاص للقاء بوتين في موسكو، بينما يلتقي وزير الجيش الأميركي بالجانب الأوكراني. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده لاتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، مع ضرورة إشراك الحلفاء الأوروبيين، بينما شدد الرئيس الفرنسي ماكرون على أهمية ضمانات أمنية قوية لتحقيق السلام.

أعلن الرئيس الأميركي

دونالد ترامب أن فريقه حقق تقدماً كبيراً في ما يخص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة، والمكونة من 28 نقطة، جرى تعديلها، وإضافة مقترحات إضافية من الجانبين، ولم "يبقَ سوى عدد قليل من نقاط الخلاف". وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء: "أتطلع إلى لقاء الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قريباً، ولكن هذا سيحدث فقط عندما تكون صفقة إنهاء الحرب نهائية أو في مراحلها الأخيرة".

وأشار ترامب إلى أنه يأمل أن يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه بهدف وضع اللمسات النهائية على هذه الخطة، فإنه "وجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه سيلتقي وزير الجيش دان دريسكول بالجانب الأوكراني"، وأنه سيطلع مع أعضاء إدارته على التقدم المحرز. وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة للمضي قدماً في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، وإنه على استعداد لمناقشة النقاط الحساسة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين. وألقى زيلينسكي خطاباً أمام ما يُسمّى بـ"تحالف الراغبين"، حثّ فيه الزعماء الأوروبيين على وضع إطار لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا، ومواصلة دعم كييف ما دامت موسكو لا تُبدي استعداداً لإنهاء حربها.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك "أخيراً فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي نحو سلام جيد" بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال افتتاح مؤتمر عبر الفيديو لقادة التحالف الداعم لكييف، لكن ماكرون حذّر قائلاً: "الشرط الأساسي للسلام الجيد هو سلسلة من الضمانات الأمنية القوية، وليس مجرد ضمانات على الورق"، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سينضم أيضاً إلى اجتماع التحالف، الذي يتألف بشكل رئيسي من دول أوروبية راغبة في تقديم هذه الضمانات لأوكرانيا.

وكانت شبكة "إي بي سي نيوز" قد نقلت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أميركي قوله إن وفداً أوكرانياً توصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا، مؤكداً أن كييف "وافقت على الاتفاق"، مع بقاء بعض التفاصيل الفنية التي لا تزال قيد النقاش. ويأتي هذا بعد أن استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الاثنين، محادثات سرية حول ملف أوكرانيا بين مسؤولين روس وأميركيين، وفقاً لما كشفته صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "سي بي أس" اليوم الثلاثاء. وقالت الشبكة الأميركية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول "يزور أبوظبي للقاء مسؤولين روس".