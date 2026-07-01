ترامب يعلن أول مؤتمر وطني للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الحزب الجمهوري سيعقد أول مؤتمر وطني في تاريخه قبل انتخابات التجديد النصفي، في خطوة غير معتادة تهدف إلى تعزيز مشاركة الناخبين في الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان الحزب سيحافظ على سيطرته على الكونغرس. وأوضح ترامب أن المؤتمر سيعقد في مدينة دالاس يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول، في إطار استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وتأتي هذه الخطوة على خلاف التقليد المتبع في الولايات المتحدة، إذ يقتصر عقد المؤتمرات الوطنية الكبرى عادة على سنوات الانتخابات الرئاسية، سواء من قبل الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. إلا أن ترامب كان قد طرح في وقت سابق فكرة تنظيم مؤتمر هذا العام بهدف تركيز اهتمام الناخبين على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وحشد الدعم لمرشحي الحزب الجمهوري في مختلف الولايات.

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وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية خاصة بالنسبة لإدارة ترامب، إذ إن استعادة الديمقراطيين السيطرة على أي من مجلسي الكونغرس ستمنحهم القدرة على عرقلة أجندته التشريعية، فضلاً عن فتح تحقيقات تتعلق بإدارته خلال العامين الأخيرين من ولايته، ما يجعل نتائج هذه الانتخابات ذات تأثير مباشر في مسار رئاسته.

وتجري انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وغالباً ما تعد هذه الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس وحزبه، إذ تحدد شكل موازين القوى داخل الكونغرس وقدرة الإدارة على تمرير تشريعاتها خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)