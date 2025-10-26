ترامب يعلن أن تايلاند وكمبوديا ستوقعان اتفاق سلام فور وصوله ماليزيا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا فور وصوله إلى كوالالمبور، بعد تأجيله بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند، حيث قدم تعازيه لشعب تايلاند. - ألغى رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول رحلته إلى ماليزيا لحضور قمة آسيان، لكنه أكد رغبته في حضور توقيع الاتفاق، الذي سيشهد حضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأميركي. - النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند أدى إلى اشتباكات عنيفة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا ونزوح 300 ألف، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة ترامب.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء توجهه إلى ماليزيا أنه سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا فور وصوله إلى كوالالمبور الأحد. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا "عندما نهبط".

وأضاف "للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم"، متابعا "لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا". وأرجأ رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول السبت مغادرته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا عقب وفاة الملكة الأم، لكنه أعرب عن رغبته في حضور توقيع اتفاق السلام.

وقال أنوتين للصحافيين "ألغيت رحلتي إلى ماليزيا اليوم. ومع ذلك، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند بحضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأميركي، فقد طلبت منهما تأجيله إلى صباح الغد".

وأعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة السابقة سيريكيت، والدة الملك الحالي فاجيرالونغكورن وزوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.

واندلع نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند في يوليو/تموز قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإجبار نحو 300 ألف على الفرار. وبعد خمسة ايام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

(فرانس برس)