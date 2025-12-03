- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عفو كامل وغير مشروط للنائب الديمقراطي هنري كويلار وزوجته، المتهمين بتلقي رشاوى بقيمة 600 ألف دولار، مؤكداً أن استهدافهما كان ظلماً من إدارة بايدن بسبب انتقاد كويلار لسياسات الهجرة. - ترامب وصف العفو كمواجهة لمؤامرة ضد معارض داخل حزب بايدن، مشيراً إلى أن الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يشكلون خطراً على الديمقراطية، وأنهم يسعون لتدمير أي معارض لأجندتهم. - رغم الاتهامات، فاز كويلار في انتخابات 2022 بفارق ضئيل، ويعتبره الديمقراطيون المرشح الوحيد القادر على مواجهة الجمهوريين في دائرته الانتخابية.

أعلن الرئيس الأميركي

دونالد ترامب عن منحه، اليوم الأربعاء، عفواً كاملاً وغير مشروط للنائب الديمقراطي من ولاية تكساس هنري كويلار وزوجته اللذين وجهت إليهما وزارة العدل العام الماضي 14 تهمة تتعلق بقبولهما رشاوى بقيمة 600 ألف دولار، ومخالفات تتعلق بانتهاك قانون التمويل السياسي الأجنبي.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، أعلن ترامب قرار العفو وأكد أن النائب الديمقراطي استُهدف ظلماً من إدارة الرئيس السابق جو بايدن

لانتقاده سياسات الهجرة خلال فترته، وكتب: "لسنوات استخدمت إدارة بايدن جهاز العدالة سلاحا ضد خصومها، ومن أوضح الأمثلة استخدامه لمكتب لتحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ضد أحد أعضاء حزبه نفسه بعد أن تحدث النائب المحترم هنري كويلار ضد الحدود المفتوحة وكارثة حدود بايدن"، مضيفاً أن بايدن استهدفه هو وزوجته إيميلدا لأنهما قالا الحقيقة.

وحاول ترامب خلال إعلانه قرار العفو تصوير هذا القرار على أنه مواجهة لمؤامرة ضد معارض داخل حزب بايدن، وقال: "الديمقراطيون اليساريون المتطرفون يشكلون خطراً كبيراً على الديمقراطية"، وإنهم "سيحاربون ويدمرون أي شخص يجرؤ على معارضة أجندتهم اليسارية المتطرفة التي إذا تركت دون مواجهة ستؤدي لدمار بلدنا العظيم".

وشارك ترامب رسالة تلقاها الشهر الماضي من ابنتي النائب الديمقراطي وهما كريستينا وكاثرين، طلبا فيها العفو عن والديهما، وزعما فيها أن استقلالية والدهما ونزاهته ربما ساهمتا في التحقيق في سلوكه، وكتبتا: "من قلوبنا نطلب منكم بكل تواضع أن تظهروا الرحمة والشفقة على والدنا إما بإسقاط القضية أو منحه عفوا كاملا وغير مشروط".

ووجهت وزارة العدل في مارس/آذار 2024، اتهامات إلى النائب الديمقراطي وزوجته في 14 تهمة، تضمنت اتهامات بتلقي مدفوعات من شركة نفط مملوكة لحكومة أذربيجان وبنك من المكسيك، وحدد القاضي موعدا للمحاكمة في إبريل/نيسان 2026، بعد إسقاط تهمتين بناء على طلب المدعين الفيدراليين. وتضمنت الاتهامات تلقي رشاوى وابتزاز بنحو 600 ألف دولار مقابل التأثير على قرارات حكومية، والتآمر لانتهاك قانون التمويل السياسي الأجنبي والكذب وإخفاء المعاملات وترتب هذه التهم بالفترة من 2014 حتى 2021. وعارض هنري كويلار سياسات الهجرة خلال فترة بايدن ووصف أزمة الحدود بأنها كارثية.

وفاز النائب الديمقراطي في عام 2022، بفارق ضئيل على منافسه التقدمي بعد أسابيع من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله، ومع ذلك فلم يرشح الحزب منافساً قوياً له هذه المرة رغم الاتهامات القوية الموجهة له، حيث يرى العديد من الديمقراطيين أنه المرشح الوحيد القادر على الصمود أمام أي منافس جمهوري في دائرته الانتخابية التي فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات 2024 بفارق 7 نقاط.

ويتضمن سجل كويلار التصويتي، التصويت ضد الحق في الإجهاض تقييد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً، بما يمثل نقاطاً قادرة على جذب المحافظين، وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي في المقاطعة سيلفيا بروني: "لقد قدم الكثير للدائرة الانتخابية وأبلى بلاء حسنا في إرضاء جميع الأطراف". ويمثل الدائرة منذ 2005، بينما يسعى الجمهوريون لاستغلال فضيحة الرشوة لإبعاده عن الدائرة.