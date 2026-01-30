ترامب يعتزم إجراء محادثات مع إيران: آمل تجنب عملٍ عسكري ضدها

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر، مشيراً إلى وجود سفن عسكرية ضخمة متجهة نحو إيران، مع تفضيله عدم استخدامها. - أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، استعداد الجيش لتنفيذ أي قرار يتخذه ترامب لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع وجود قوة عسكرية كبيرة في المنطقة. - نقلت وكالة رويترز أن ترامب يدرس خيارات لدعم المتظاهرين في إيران، تشمل ضربات محددة الأهداف ضد قادة ومؤسسات، مع احتمال استهداف الصواريخ الباليستية وبرامج تخصيب اليورانيوم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران، معربا عن أمله بتجنب القيام بعمل عسكري ضدها. وأضاف ترامب للصحافيين في مركز كينيدي، فجر اليوم الجمعة، "نعم، لدينا الكثير من السفن الكبيرة جدا والقوية جدا التي تبحر نحو إيران الآن، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدامها".

يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بهدف خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، في ظل تحشيد أميركي وتصاعد احتمالية شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات ضد إيران بعدما فشلت الاتصالات الأولية بين الجانبين حول الحد من البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية في إحراز تقدم.

وأمس الخميس، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الجيش سيكون مستعداً لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، لضمان عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية. ومع وجود قوة عسكرية أميركية كبيرة متمركزة في المنطقة، طلب ترامب من هيغسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء التعليق على الوضع. وأضاف وزير الحرب الأميركي "ينبغي ألا يسعوا إلى امتلاك قدرات نووية. سنكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس من وزارة الحرب".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر متعددة، الخميس، أن ترامب يدرس خيارات ضد إيران تشمل شنّ ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لدعم المتظاهرين. وذكر مصدران أميركيان مطلعان على المناقشات، أن ترامب "يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام، بعد أن قمعت السلطات حركة احتجاجات في أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى مقتل الآلاف".

ولتحقيق ذلك، يقول المصدران للوكالة، إن ترامب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمؤسسات الذين تحمّلهم واشنطن مسؤولية العنف، لإعطاء المتظاهرين الثقة بقدرتهم على اقتحام المباني الحكومية والأمنية. وقال أحد المصدرين الأميركيين، إن الخيارات التي يناقشها مساعدو ترامب تشمل أيضاً ضربة أكبر بكثير تهدف إلى إحداث تأثير دائم، ربما ضد الصواريخ الباليستية، القادرة على استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو برامج تخصيب اليورانيوم.

(رويترز، العربي الجديد)