ترامب يعاين طائرته الرئاسية المُهداة من قطر: سأزور تركيا قريباً

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارته لتركيا للمشاركة في قمة الناتو في أنقرة في يوليو، خلال حفل في قاعدة أندروز الجوية بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان" الخدمة. - وصف ترامب الطائرة بأنها "أفخم طائرة في العالم" بفضل أنظمة الاتصال والمعدات الدفاعية المتطورة، وأعلن عن عرض جوي كبير في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. - خضعت الطائرة لتجديد شامل وطلاء جديد من قبل شركة "إل.3 هاريس تيكنولوجيز"، مما يمثل خروجاً عن التصميم التقليدي لطائرات الرئاسة الأميركية.

أعلن الرئيس الأميركي

.@POTUS: "Every man and woman here today should be incredibly proud of what we've all achieved because this is representative of our country... nobody tops this one." 🇺🇸pic.twitter.com/evQRbnoksO https://t.co/ND9wayNN9Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2026

دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيزور تركيا قريباً، في إشارة إلى مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المزمع أن تستضيفها أنقرة في يوليو/ تموز المقبل. وتستضيف أنقرة في 7 و8 يوليو المقبل، قمة زعماء دول الناتو. وجاء تصريح ترامب خلال حفل أُقيم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، بمناسبة دخول الطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان" الخدمة. و"إير فورس وان" طائرة من طراز بوينغ 747 تبرعت بها قطر، وأُدخِلَت في الخدمة بعد عمليات تحديث شاملة لتصبح الطائرة الرئاسية.

وقال ترامب: "سنسافر كثيراً بهذه الطائرة، سنذهب قريباً أيضاً إلى تركيا، وسنعود إلى الصين خلال العام". ووصف ترامب الطائرة الجديدة بأنها "أفخم طائرة في العالم"، وتمتلك أنظمة اتصال "لا مثيل لها"، ومعدات دفاعية بأحدث التقنيات. وأشار ترامب إلى أن الطائرة حُولت إلى "البيت الأبيض الطائر" خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر، موجهاً الشكر لنحو 250 شخصاً عملوا في المشروع. وقال الرئيس الأميركي لحشد من الحاضرين في حظيرة طائرات جديدة بالقاعدة: "هذه الطائرة هي الأكثر فخامة في العالم. وعندما بُنيَت، تم ذلك بمستوى قد لا نشهده مرة أخرى أبداً". وذكر أن الطائرة الجديدة ستقود عرضاً جوياً كبيراً في واشنطن بمناسبة احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بمشاركة العديد من الطائرات المقاتلة.

.@POTUS makes the inaugural exit from the BRAND NEW AIR FORCE ONE! 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/jBciB2atAV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2026

وخضعت الطائرة العملاقة، التي قدمتها قطر هديةً إلى الرئيس العام الماضي، لعملية تجديد شاملة أجرتها شركة "إل.3 هاريس تيكنولوجيز"، المتعاقدة مع وزارة الحرب، كذلك خضعت لاختبارات طيران، وطُليَت بالألوان التي اختارها ترامب، وهي الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي، في خطوة تمثل خروجاً عن التصميم الأيقوني الذي استُخدم في طائرات الرئاسة الأميركية على مدى عقود. وقال ترامب إن التحديث كان ضرورياً لمواكبة الطائرات الأكثر حداثة التي يستقلها القادة الأجانب. وأضاف: "تكنّ هذه الدول احتراماً كبيراً لنا، ومع ذلك تمتلك طائرات أحدث وأفضل بكثير. هذا أمر مثير للسخرية بعض الشيء". وأضاف ترامب أن بقية أسطول طائرات الرئاسة ستحمل التصميم الجديد.

وتوفر هذه الإضافة إلى أسطول ترامب طائرة أكثر حداثة وفخامة سيستقلها الرئيس ومساعدوه وفريق الحراسة ووسائل الإعلام. ولم يُكشَف عن تكلفة هذا التحديث الذي أُنجز بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض الخبراء يخشون ألا تكون بالمستوى نفسه لأمان طائرات الرئاسة الحالية. وتجاهلت جهود القوات الجوية الأميركية المتسارعة بعض التعديلات المخطط لها في الطائرة الرئاسية من الجيل التالي، من أجل تسليم نسخة مؤقتة في وقت أقرب، لكن المسؤولين قالوا إنها تفي بالمعايير الرئاسية.

وقال وزير القوات الجوية تروي مينك، في بيان، الجمعة: "سلامة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمنه هي أولويتنا القصوى. من البداية، قيّمنا كل المتطلبات بدقة لتسريع التسليم مع الحفاظ على المعايير العالية المتوقعة للمهام الرئاسية". وأخبر ترامب الحشد بأنّ الطائرة ستقود تشكيلاً وصفه بأنه "أكبر عرض جوي في تاريخ أميركا" خلال احتفال عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز المقرر إقامته في متنزه ناشونال مول وسط واشنطن. وقال ترامب: "ستقود هذه الطائرة مجموعة كبيرة جداً من الطائرات".

وعاد ترامب من أوروبا صباح الخميس، على متن طائرة "بوينغ 747-200" من الطراز العسكري التي خدمت الرؤساء الأميركيين لأكثر من ثلاثة عقود. وقال ترامب إن هذه كانت الرحلة الأخيرة للطائرة، مضيفاً أنها ستُعرض في نهاية المطاف في أحد المتاحف.

(الأناضول، رويترز)