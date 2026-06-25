ترامب يطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً لحرب إيران وإيبولا

- طلبت إدارة ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه لاحتياجات الحرب مع إيران والاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، بما في ذلك 67.15 مليار دولار للجيش و500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي. - أقرّ مجلس الشيوخ قراراً يوجه ترامب بوقف العمل العسكري ضد إيران، وسط انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين لعدم اطلاعهم على تطورات الصراع، مشيرين إلى أن الكونغرس يملك حق إرسال القوات للحرب. - يأتي طلب التمويل في ظل زيادة الإنفاق العسكري لتعويض الذخائر المستخدمة، وتصاعد المخاوف من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، مع تحذيرات من خطر انتقال العدوى عبر الحدود.

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، يوم الأربعاء، تمويلاً إضافياً يبلغ 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه لـ"احتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش. وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار للبنتاغون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية ودعم القدرات الحيوية. ويتضمن الطلب أيضاً 500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي، من أجل الوقاية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له.

وقال البيت الأبيض: "هذا التمويل ضروري لحماية الأميركيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة". ويسعى الطلب لتخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي في كينيا.

وأقرّ مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، قراراً بشأن صلاحيات الحرب يوجه ترامب بوقف العمل العسكري ضد إيران، بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على هذا الإجراء، وانضم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في كلا المجلسين إلى الديمقراطيين في توبيخ ترامب. وقوبل طلب تمويل سابق بمعارضة فورية، إذ اشتكى مشرعون من الجمهوريين والديمقراطيين، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير/ شباط، من أن ترامب وأعضاء فريقه لا يطلعونهم على تطورات الصراع أو خططه.

وأشار المشرعون أيضاً إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، حق إرسال القوات إلى الحرب، واتهموا ترامب بتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات. ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، إلى حد أن مشاريع قوانين المخصصات المالية تحتاج عادة إلى دعم الديمقراطيين لتمريرها.

ويأتي طلب التمويل الإضافي في أعقاب الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي استدعت زيادة الإنفاق العسكري لتعويض الذخائر المستخدمة وتعزيز المخزونات والقدرات الدفاعية. كذلك يتزامن مع تصاعد المخاوف الدولية من تفشي فيروس إيبولا في عدد من دول وسط وشرق أفريقيا، وسط تحذيرات من خطر انتقال العدوى عبر الحدود إذا لم تعزز إجراءات الاحتواء والاستجابة الصحية.

(رويترز، العربي الجديد)