ترامب يطرح خطة لوقف الحرب على غزة ويناقشها مع القادة العرب

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لوقف الحرب في غزة تشمل إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإنشاء آلية حكم جديدة بدون حماس، مع تمويل عربي لإعادة الإعمار ودور للسلطة الفلسطينية. - القادة العرب وضعوا شروطًا لدعم الخطة، منها عدم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية أو غزة، ووقف المستوطنات، وزيادة المساعدات الإنسانية. تمت مناقشة الخطة مع شخصيات بارزة مثل جاريد كوشنر وتوني بلير. - رغم تأكيدات ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية، لم يتحقق وقف إطلاق النار. قدمت الإدارة الأميركية تفاصيل الخطة، وانتقد ترامب اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن.

وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل في العالم، متعهداً بمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

بنود خطة ترامب بشأن غزة:

إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقف إطلاق نار دائم.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

إنشاء آلية حكم في غزة "من دون حماس".

تشكيل قوة أمنية تضم جنوداً من دول عربية وإسلامية.

تمويل عربي للحكومة الجديدة في غزة وإعادة إعمار القطاع.

دور للسلطة الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة.

شروط القادة العرب

وأوضحت القناة أن القادة العرب قدّموا عدة شروط لدعم الخطة، أبرزها:

عدم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية أو غزة.

عدم إقامة مستوطنات في غزة.

وقف الانتهاكات الإسرائيلية للوضع القائم في المسجد الأقصى.

زيادة فورية للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو على دراية عامة بالمبادئ التي تتضمنها الخطة الأميركية، موضحين أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أجرى في الآونة الأخيرة محادثات بشأنها مع صهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ووفقاً لمصدر مطّلع على الاجتماع، أبلغ ترامب القادة العرب بأنّ الخطوة التالية ستكون مناقشة الخطة مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل بهدف الحصول على دعمه.

وكانت صحيفة بوليتيكو الأميركية قد نقلت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن ستة أشخاص مطّلعين قولهم إن ترامب وعد القادة العرب خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء بأنه لن يسمح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بضم الضفة الغربية. وقال اثنان منهم إن ترامب كان حازماً بشأن هذا الموضوع، وإنه وعد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وأشار شخص آخر مطّلع على المحادثات إلى أنه على الرغم من تأكيدات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة على غزة منذ ما يقرب من عامين لم يقترب من التحقق. وقال اثنان آخران مطّلعان على الأمر إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء توضّح خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد بوقف الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن.

وصرّح ترامب للصحافيين قبل اجتماعه مع قادة ثماني دول عربية في مقر الأمم المتحدة بأنه كان "أهم" اجتماع له لهذا اليوم، لكنه غادر من دون التحدث إلى الصحافيين، ولم يصدر المشاركون بعد أي بيان رسمي حول فحوى محادثتهم. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه "مثمر" مساء الثلاثاء خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، لكنه لم يخض في التفاصيل. ومن المقرّر أن يلتقي أردوغان وترامب مرة أخرى في البيت الأبيض يوم الخميس. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق فورًا.

وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد ذكرت أن الاجتماع ركز على إطلاق سراح جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر. وعُقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، هاجم الرئيس الأميركي اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، معتبراً أنه "مكافأة" على "الفظاعات"، وقال إن "الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أمراً بالغ الروعة بالنسبة إلى حماس"، وأضاف في خطاب طويل تخطى الـ55 دقيقة أنّ "على الراغبين في السلام أن يتحدوا وراء إطلاق سراح الرهائن"، داعياً إلى "إنهاء حرب غزة فوراً وإعادة جميع الرهائن العشرين الآن".

وزعم ترامب أن حركة حماس "ترفض عروض السلام المعقولة"، لوقف إطلاق النار في غزة. علماً أن حركة المقاومة الفلسطينية أكدت مراراً استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين جميعاً مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصرّ على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.