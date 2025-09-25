- طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري في "عملية تخريب ثلاثية" استهدفته خلال خطابه في الجمعية العامة، مشيرًا إلى مشاكل تقنية واجهها مثل تعطل السلم الكهربائي وشاشة التلقين ونظام الصوت. - أكد ترامب في رسالة غاضبة على "تروث سوشال" أن ما حدث لم يكن مصادفة، واصفًا الأحداث بأنها وصمة عار، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق. - أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأعطال كانت غير مقصودة، بينما أشار مسؤولون إلى أن التحقيق جارٍ للتحقق من صحة هذه الادعاءات.

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة بأن تفتح فورا تحقيقا في "عملية تخريب ثلاثية" يؤكّد أنّها استهدفته أول من أمس الثلاثاء، في مقرّها في نيويورك حيث ألقى خطابا أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وفي معرض وصفه للمشاكل الفنية التي واجهته بدءا بتوقّف السلم الكهربائي عن العمل عند وصوله إلى المقرّ، مرورا بتعطّل شاشة التلقين، ووصولا إلى خلل في نظام الصوت عند إلقائه خطابه، قال الرئيس الأميركي في رسالة غاضبة طويلة على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إنّ ما جرى "لم يكن مصادفة".

وأضاف ترامب "لقد كانت عملية تخريب ثلاثية في الأمم المتحدة. عليهم أن يخجلوا. أرسل نسخة من هذه الرسالة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) وأطالب بتحقيق فوري". وتابع الرئيس الأميركي رسالته بنبرة ملؤها الغضب، قائلا إنّ "ما حدث بالأمس في الأمم المتحدة هو وصمة عار - ليس حدثا واحدا، ولا اثنين، بل ثلاثة أحداث خبيثة!".

والثلاثاء لم يتأخر ترامب في إبداء انزعاجه مما حصل معه، إذ اشتكى من على منبر الأمم المتحدة من هذه المشاكل التقنية، قبل أن يلقي خطابا بدا في الواقع أقرب إلى لائحة اتهام حقيقية ضد المنظمة الدولية، وقد شكّك خصوصا بالمخاطر المناخية وهاجم الهجرة ووجّه أيضا انتقادا شديد اللهجة إلى أوروبا.

وبدأ مسلسل الأعطال التي عانى منها ترامب عند وصوله إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إذ ما أن صعد خلف زوجته ميلانيا على السلم المتحرّك حتى تعطّل. وأربك هذا الخلل الرئيس وزوجته اللذين حافظا على توازنهما عبر الإمساك بالدرابزين قبل أن يصعدا الدرج.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أنّ "آلية الأمان تمّ تفعيلها عن غير قصد من قبل شخص كان أمام الرئيس"، مشيرا إلى أنّ السلّم أعيد تشغيله بعد ذلك. وأوضح لاحقا في بيان أنّ الشخص الذي تسبّب بتفعيل آلية الأمان وتوقف السلّم إنما كان في الواقع مصور فيديو من البيت الأبيض. لكنّ مسؤولا في "الخدمة السرية"، الجهاز المسؤول عن حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، قال لوكالة فرانس برس الأربعاء مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحن ندرس ما قالته الأمم المتحدة للتحقق من صحته".

ومن على منبر الأمم المتحدة اشتكى ترامب كذلك من خلل ما أصاب شاشة التلقين في بداية كلمته. وتعليقا على هذه المسألة قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ليس لدينا أيّ تعليق لأنّ شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض".

وفي منشوره على منصته الأربعاء، أضاف ترامب إلى هاتين المسألتين عطلا ثالثا قال إنّه حدث معه خلال إلقائه خطابه. وكتب الملياردير الجمهوري "بعد الخطاب، قيل لي إنّ الصوت كان مقطوعا تماما في القاعة". لكنّ مسؤولا في الأمم المتّحدة قال لوكالة فرانس برس مشترطا بدوره عدم نشر اسمه إنّ "نظام الصوت كان مصمّما للسماح للأشخاص الجالسين في مقاعدهم بالاستماع إلى الخطابات المترجمة بستّ لغات عبر سمّاعات الأذن".

(فرانس برس)