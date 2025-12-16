ترامب يصنف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل

- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يصنف الفنتانيل كسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن المخدر يقتل ما بين 200 ألف و300 ألف شخص سنوياً، ويستهدف منع دخوله إلى الولايات المتحدة. - انخفض تهريب المخدرات عبر البحر بنسبة 94%، وترامب يخطط لعمليات برية في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة التهريب، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات. - شنت الولايات المتحدة هجمات على قوارب تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، وترامب يحشد قوات ضخمة في المنطقة، محذراً من هجمات برية محتملة.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الاثنين، أمراً تنفيذياً، يصنف مخدر الفنتانيل سلاحَ دمار شامل، وذلك في إطار سياسته التي تستهدف منع دخول المخدر إلى الولايات المتحدة، والضغط على الدول المجاورة منع دخوله إلى البلاد. وقال الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحافي: "لا توجد قنبلة تفعل ما يفعله هذا المخدر"، معتبراً أن هناك "ما بين 200 ألف و300 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب هذا المخدر".

وذكر ترامب أن معدل دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر انخفض بنسبة 94%، مؤكداً أنه سيواصل العمل على منع الـ6% المتبقية الأخرى، وقال: "أحاول معرفة الـ6% الأخرى، وسنضربهم على الأرض، وهو أمر أسهل بكثير بصراحة. هذا يشكل تهديداً عسكرياً مباشراً للولايات المتحدة. إنهم يحاولون تخدير بلدنا. ويمكنك أن تنظر عبر التاريخ، فالصين كانت تعاني كثيراً بسبب المخدرات وتمكن الآخرون من السيطرة عليها".

وأضاف ترامب أن إدارته أوقفت ما سماه الغزو، و"حالياً تقوم بتفكيك الكارتيلات، ويتم إعلانها عدواً للولايات المتحدة"، وقال: "حققنا الكثير في مدة قصيرة"، وزعم ترامب أن العديد من البلدان، وليس فنزويلا فقط، تسببت في دخول أعنف المجرمين إلى داخل الولايات المتحدة، متعهداً باستكمال منع دخولهم ومنع دخول المخدرات.

وأعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، أن بلاده "ستبدأ عمليات برية قريباً" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة. كما احتجزت القوات الأميركية ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية. وكان الرئيس ترامب ذكر، الأسبوع المنقضي، أن تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة عبر البحر انخفض بنسبة 92%، بينما ارتفعت النسبة حسب ما ذكر اليوم إلى 94%.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على قوارب تزعم أنها تُستخدم في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة في بحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً في 22 هجوماً. كما يحشد الرئيس ترامب قوات أميركية ضخمة في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 15 ألف جندي وعشرات السفن وحاملات طائرات، وقد حذّر من هجمات برية محتملة.

وكرر ترامب أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية أن "أيام مادورو (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) معدودة". وأضاف ترامب خلال حواره مع "بوليتيكو": "لا أريد أن أؤكد أو أستبعد ذلك"، مشيراً إلى أنه "سيرى كيف تسير الأمور"، وادّعى أنهم "أرسلوا ملايين الأشخاص من السجون وتجار المخدرات وزعماء العصابات ومصحات الأمراض العقلية إلى الولايات المتحدة".

ودافع ترامب عن سياسات إدارته في استهداف القوارب التي تزعم أنها تنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة في بحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، مؤكداً أن نقل المخدرات انخفض بنسبة 92%، لكنه لن يتراجع حتى القضاء على النسبة المتبقية، متعهداً بضربها "حتى على الأرض وليس في البحر فقط". كما ذكر أنه يفكر في تنفيذ هجمات مماثلة مع المكسيك وكولومبيا باعتبارهما تتحملان المسؤولية الأكبر في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.