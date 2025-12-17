ترامب يصنف فنزويلا منظمة إرهابية ويعلن حصارها بالكامل

- أعلن الرئيس ترامب عن حصار بحري شامل على فنزويلا، مصنفًا نظامها كمنظمة إرهابية أجنبية، متهمًا إياها بسرقة الأصول الأميركية واستخدام النفط المسروق لتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. - وصفت الحكومة الفنزويلية تصريحات ترامب بأنها "غير عقلانية"، بينما حذرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي بسبب النشاط العسكري المتزايد. - كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي، متهمة الرئيس مادورو بقيادة كارتيل تهريب مخدرات، ورصدت مكافأة 50 مليون دولار للقبض عليه.

قال الرئيس دونالد ترامب إن فنزويلا "محاصرة بالكامل من قبل أكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية على الإطلاق"، مؤكداً أن هذا الأسطول سيزداد حجمه ولن يتراجع، وسيكون بمثابة "الصدمة التي لم يروا مثلها من قبل". كما أعلن تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية" متهما إياه بسرقة الأصول الأميركية.

وأعلن ترامب في منشور له على "تروث سوشال"، أنه أمر بحصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، وكتب "بسبب سرقة أصولنا، ولأسباب أخرى عديدة بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، فقد تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية". ورهن ترامب، تراجع الأسطول الأميركي وفك الحصار، بإعادة فنزويلا "النفط والأراض والأصول الأخرى التي سرقوها منا سابقا"، متهما نظام الرئيس نيكولاس مادورا بأنه يستخدم النفط من "حقوق نفطية مسروقة (من الولايات المتحدة) لتمويل نفسه والإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالبشر والقتل والاختطاف".

وهذه المرة الأولى التي يذكر فيها ترامب، سواء في فترته الأولى أو الثانية، أن فنزويلا تسرق نفطا أو أراضي من الولايات المتحدة. وتعهد ترامب بأن "الولايات المتحدة لن تسمح للمجرمين أو الإرهابيين بسرقة الأمة أو تهديدها أو إيذائها"، وقال "أميركا لن تسمح لنظام معاد بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، وكلها يجب إعادتها إلى الولايات المتحدة فورا".

من جانبها، وصفت الحكومة الفنزويلية الأربعاء إعلان الرئيس الأميركي بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع". وكتبت الحكومة الفنزويلية في بيان "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

وحذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية مجدّدا أمس الثلاثاء الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، مشيرة إلى مخاطر على صلة بنشاطات عسكرية. وحضّت الهيئة الطائرات على "توخي الحذر" بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".

ويأتي التحذير الجديد، بعد أيام على إفادة قائد طائرة تابعة لشركة جيت بلو بأن طائرته كانت على وشك الاصطدام بطائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب فنزويلا، في حادثة قالت شركة الطيران إنها أبلغت بها السلطات الأميركية.

ويأتي ذلك فيما تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.

ويقول الرئيس الأميركي إن الانتشار العسكري يرمي إلى مكافحة المخدرات، متهّما الرئيس مادورو بتزّعم كارتيل للتهريب. وتنفي كاراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض على مادورو، الوريث السياسي للزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز. ونفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة قالت إنها تشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ بداية سبتمبر/أيلول، ما أسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل.