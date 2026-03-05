ترامب يصف إسبانيا بـ"الخاسرة" ويتهمها بالعداء لحلف ناتو

- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لإسبانيا، واصفاً إياها بـ"الدولة الخاسرة" بسبب موقفها العدائي تجاه الناتو ورفضها استخدام قواعدها العسكرية في الضربات الأميركية على إيران. - نفى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أي تغيير في موقف إسبانيا من الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً عدم موافقتها على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. - أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إرسال الفرقاطة كولومبوس للمشاركة في مهمة بحرية بقيادة فرنسا، مما يعكس التزام إسبانيا بالدفاع عن الاتحاد الأوروبي وأمن حدوده الشرقية.

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على إسبانيا، واصفاً إياها بأنها "دولة خاسرة" ومتهماً حكومتها باتخاذ موقف "عدائي للغاية" تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك على خلفية رفض مدريد السماح باستخدام قواعدها العسكرية في الضربات الأميركية على إيران.

وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست" نُشرت الخميس، قال ترامب: "لدينا الكثير من الدول الرابحة، لكن إسبانيا دولة خاسرة"، مضيفاً أن مدريد "عدائية جداً تجاه ناتو ولا تدفع ما ينبغي عليها دفعه". وأشار إلى أنها الدولة الوحيدة داخل الحلف التي عارضت مقترح تخصيص 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي. وأضاف الرئيس الأميركي: "إسبانيا ليست لاعباً جماعياً، ونحن أيضاً لن نكون لاعبين جماعيين معها"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ واشنطن موقفاً أكثر تشدداً تجاه مدريد في المستبقل.

وتأتي هذه التصريحات بعد جدل أثارته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، التي قالت إن إسبانيا وافقت خلال الساعات الأخيرة على التعاون مع الجيش الأميركي، من دون تقديم تفاصيل إضافية. غير أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن موقف الحكومة الإسبانية من الحرب في الشرق الأوسط ومن الضربات على إيران "لم يتغير قيد أنملة"، وكذلك موقفها من استخدام القواعد العسكرية الإسبانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إرسال الفرقاطة كولومبوس للمشاركة في مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، إلى جانب سفن تابعة للبحرية اليونانية، في مهمة تتجه نحو شرق البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. وأوضحت الوزارة أن الفرقاطة الإسبانية ستتولى مهام الحماية والدفاع الجوي ضمن المجموعة البحرية، إضافة إلى الاستعداد لدعم أي عمليات إجلاء محتملة للمدنيين في حال تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن هذا الانتشار يعكس التزام إسبانيا بالدفاع عن الاتحاد الأوروبي وأمن حدوده الشرقية.