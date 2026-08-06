- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على امتلاك الولايات المتحدة كميات كبيرة من الذخائر، مشيراً إلى بناء مصانع جديدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية، وذلك بعد تقرير عن نقص الذخائر وتأثيره على الخيارات العسكرية ضد إيران. - في المحادثات مع إيران، أشار ترامب إلى تفضيله للحلول الدبلوماسية، مع بقاء القوة كخيار، موضحاً تعليق الهجمات استجابة لطلبات من قادة الخليج ومسؤولين إيرانيين. - هاجم ترامب الديمقراطيين التقدميين بعد انتصاراتهم، واعتبرهم تهديداً شيوعياً، مركزاً على عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي، متهماً إياه بمعاداة السامية.

أكد الرئيس الأميركي

دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخائر، ولا سيما أنواعاً محددة، وذلك بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توبيخه وزير الحرب بيت هيغسيث ، على خلفية النقص الحاد في مخزونات الذخائر. وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، اليوم الخميس، إنّ كميات كبيرة من الذخائر أيضاً تُصنّع وتُشحن إلى الولايات المتحدة بحسب الحاجة.

وإذ أشار إلى أن شركات الدفاع تشيّد أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ البلاد، أكد ترامب أنه تجري ملاحقة مسرّبي "التصريحات الخائنة"، متوعّداً بالسعي لعقوبات بالسجن لفترات طويلة عليهم.

ويأتي تصريح ترامب بعدما كشف مسؤولان مطلعان لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنّ حالة الإحباط التي يعيشها الرئيس الأميركي من جراء الحرب مع إيران بلغت ذروتها خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، إذ وبّخ وزير الحرب بيت هيغسيث، وطالبه بتفسير أسباب عدم إبلاغه بحجم النقص الحاد في مخزونات الذخائر، وهو نقص بات يهدد بتقليص الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة في مواجهة إيران.

"واشنطن بوست": ترامب وبّخ هيغسيث وطالبه بتفسير أسباب عدم إبلاغه بحجم النقص الحاد في مخزونات الذخائر

وبحسب الصحيفة، جرى هذا النقاش على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في كامب ديفيد يوم الجمعة، حيث واجه ترامب وزير حربه، قائلاً إنه كان يعتقد أن أزمة الذخائر "قد حُلّت بالفعل". وقال المصدران، اللذان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما خشية التعرّض لإجراءات انتقامية، إنّ الرئيس عبّر بوضوح عن استيائه بعدما اكتشف أن الواقع يختلف عما كان يعتقد. وأوضح أحد المصدرين أن النقص في الذخائر، ولا سيما الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي، كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب، خلال الأيام الأخيرة، إلى التراجع عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الواسعة ضد إيران.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هيغسيث حمّل نائبه، ستيفن فاينبرغ، مسؤولية أزمة الذخائر، متهماً إياه بعدم إطلاعه على حجم النقص، وعدم ضمان إبلاغ الرئيس بصورة كاملة بتطورات الملف.

Exclusive: At a Cabinet meeting at Camp David on last week, President Trump demanded answers from Defense Secretary Pete Hegseth on why he had apparently been misled on extreme munitions shortages that now threaten to limit military options with Iran. https://t.co/vE9j1LNfNQ — The Washington Post (@washingtonpost) August 6, 2026

ترامب: استخدام القوة ضد إيران لا يزال خياراً مطروحاً

ويأتي هذا في وقت تستمرّ فيه المحادثات بشأن ملف مضيق هرمز، وسط آمال أميركية بقرب فتحه، وسط إصرار إيراني على ثنائية المحادثات مع سلطنة عُمان، وعدم إجرائها أي تفاوض مع واشنطن. وفي السياق، قال ترامب في حديث إلى قناة "فوكس 5 لاس فيغاس"، مساء الأربعاء، إن المحادثات مع طهران يبدو أنها "تسير على ما يرام"، مكرراً الحديث عن تصوّره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. وأضاف: "أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ما كنا نتجه إليه. أرادوا التفاوض ونحن نقوم بذلك، ويبدو أنّ الأمور تسير على ما يرام".

وأكد ترامب خلال مشاركته في فعالية اقتصادية بمدينة لاس فيغاس، أنه يفضّل التوصّل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنّ "استخدام القوة لا يزال خياراً مطروحاً" في حال فشل المسار الدبلوماسي. وجدّد ترامب وعيده بأنّ الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأردف: "أفضّل التوصل إلى اتفاق معهم لأنني لا أريد قتل الناس". وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشنّ "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أنها علّقت الهجمات استجابة لطلب من قادة دول الخليج و"مسؤولين إيرانيين أبدوا رغبتهم في وقف الهجوم وإجراء محادثات".

وأضاف في هذا الصدد قائلاً: "اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث. ونحن نجري محادثات الآن. سنرى ما سيحدث، لكنهم يظهرون لنا الاحترام".

فانس: النظام الإيراني متصدّع

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الإيرانيين أناس "صعبون للغاية"، ولديهم نظام متصدّع، إذ هناك أشخاص داخل نظامهم يرغبون في إنهاء الحرب في مقابل متشددين يرغبون في استمرار الحرب، مقرّاً بأن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون "معقدة وشائكة، وستستغرق وقتاً". وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "مهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأميركي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، سنصل إلى وضع كما ترون".

وأكد أن أسعار النفط ستنخفض وتبقى منخفضة، وأن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، وستكون الولايات المتحدة في موقف أقوى. وتابع: "لكننا لا نزال في خضم العملية، وأعتقد أن الناس يحاولون استباق الأحداث والحكم مسبقاً على كيفية سير الأمور"، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيغن

في سياق منفصل، حوّل ترامب، أمس الأربعاء، خطاباً حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبراً أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة في الانتخابات التمهيدية تنذر بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني. وجاءت زيارة ترامب للاس فيغاس في إطار مساعٍ مكثفة من البيت الأبيض لصرف الانتباه نحو نجاح المرشحين التقدميين، في وقت لا يزال فيه الناخبون غير راضين عن نهج الرئيس في إدارة الاقتصاد وشن الحرب على إيران.

وقال ترامب إن الاشتراكيين الديمقراطيين يمثلون تهديداً شيوعياً يتسلل تدريجياً، ويهددون بتدمير نمط الحياة الأميركي. وأضاف: "أعتقد أنه التهديد الأكبر". ولا يُعرّف أي من المرشحين الديمقراطيين الفائزين في ميشيغن نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، لكن بعض المرشحين التقدميين الذين حققوا انتصارات في الانتخابات التمهيدية السابقة يفعلون ذلك. واستغل ترامب الحدث لمهاجمة عبدول (عبد الرحمن) السيد، الذي فاز يوم الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغن، وسيواجه الجمهوري مايك روجرز المدعوم من ترامب في انتخابات نوفمبر.

قال ترامب إن الاشتراكيين الديمقراطيين يمثلون تهديداً شيوعياً يتسلل تدريجياً ويهددون بتدمير نمط الحياة الأميركي

تقارير دولية الانتخابات الأميركية التمهيدية: فوز معارضي إسرائيل في ميشيغن

وقال إن الأخير "لا يحب إسرائيل. لا يحب الشعب اليهودي. إنه يكرههم. يكرههم بهوس يحترق في قلبه، ولا يستطيع فعل شيء حيال ذلك". وندد السيد بمعاداة السامية، قائلاً إن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يبرر معاداة السامية. وقاد الطبيب البالغ من العمر 41 عاماً حملته الانتخابية داعياً إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإنهاء المساعدات غير المشروطة لإسرائيل، وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تنفذ حملة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول)