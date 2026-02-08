ترامب يشيد برئيس هندوراس بعد محادثات في الولايات المتحدة

- أشاد الرئيس ترامب بنصري عصفورة، رئيس هندوراس الجديد، بعد دعمه في الانتخابات، مشيرًا إلى شراكة قوية في الأمن ومكافحة العصابات وتجارة المخدرات. - ناقش الطرفان الاستثمار والتجارة، مع خطط لإبرام اتفاق تجارة حرة، مما يعزز العلاقات بين البلدين ويمنح ترامب حليفًا جديدًا في أمريكا اللاتينية. - يواصل ترامب الضغط على دول المنطقة لاختيار علاقات وثيقة مع واشنطن بدلاً من بكين، في ظل تحول سياسي نحو المحافظين في عدة دول لاتينية.

أشاد الرئيس دونالد ترامب السبت بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة الذي دعمه خلال حملته الانتخابية، عقب اجتماع عُقد في منتجع مارالاغو الذي يملكه الملياردير الجمهوري في ولاية فلوريدا الأميركية. والأسبوع الماضي، نُصِّب عصفورة، رجل الأعمال المحافظ والرئيس السابق لبلدية تيغوسيغالبا، رئيساً لهندوراس بعد فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من ترامب. وكان ترامب قد هدّد بقطع المساعدات عن أفقر دولة في أميركا الوسطى إذا هُزم "صديقه".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لقد عقدت اجتماعاً مهماً جداً مع صديقي ورئيس هندوراس، نصري تيتو عصفورة". وأضاف: "بمجرد أن قدمت له دعمي القوي، فاز في الانتخابات! أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم التي تضع أميركا أولاً. لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن". وأشار إلى أن الطرفين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين. وأوضح أن البلدين يعملان معاً "لمكافحة العصابات الخطرة وتجار المخدرات وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأعضاء العصابات من الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يتحدث عصفورة إلى وسائل الإعلام الأحد بشأن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي. وكان عصفورة قد التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 12 يناير/ كانون الثاني، وقد أعلن الجانبان بعد ذلك خططاً لإبرام اتفاق تجارة حرة.

وقد منح هذا الفوز ترامب حليفاً آخر في أميركا اللاتينية، بعدما حلّ محافظون ركزوا حملاتهم الانتخابية بشكل كبير على الجريمة والفساد، مكان اليساريين في تشيلي وبوليفيا والبيرو والأرجنتين. ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على الدول الواقعة في الفناء الخلفي لواشنطن، لإجبارها على الاختيار بين إقامة علاقات وثيقة مع واشنطن أو مع بكين.

(فرانس برس، العربي الجديد)