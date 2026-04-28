ترامب يشيد أمام تشارلز بالعلاقة مع بريطانيا وينتقد مستشار ألمانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ليس لدى الولايات المتحدة "أصدقاء أقرب من البريطانيين"، وذلك خلال مراسم استقباله اليوم الثلاثاء العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض. وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل البريطاني إلى الولايات المتحدة، والتي تأتي وسط توترات بين البلدين بسبب الحرب في إيران، من المقرر أن يلقي تشارلز الثالث خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وسيركز خطابه على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة، البلدين اللذين "لطالما عرفا كيف يجدان طرقاً للتقارب"، وفق مقتطفات من كلمته وزّعها مكتبه الإعلامي. وصباح الثلاثاء، أقام ترامب وزوجته ميلانيا استقبالاً رسمياً لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، تخلله إطلاق 21 طلقة مدفعية واستعراض حرس الشرف.

وقال ترامب معتلياً منصة ثُبّتت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "يا له من يوم بريطاني جميل". وتابع "منذ أن حصلنا على استقلالنا قبل قرون، لم يكن للأميركيين أصدقاء أقرب من البريطانيين"، مضيفاً أن البلدين تربطهما "علاقة خاصة ونأمل أن تبقى كذلك دائماً". ويعقد ترامب والملك تشارلز الثالث بعد ذلك اجتماعاً خاصاً في المكتب البيضاوي، بينما تشارك زوجتاهما في فعالية محورها التعليم والذكاء الاصطناعي.

"الحرية والمساواة"

ويعود الزوجان الملكيان عصراً إلى البيت الأبيض حيث تقام مأدبة عشاء. ويلقي تشارلز الثالث خلال النهار خطاباً يستغرق نحو عشرين دقيقة أمام الكونغرس، بعد 250 عاماً على إعلان استقلال المستعمرات الأميركية عن التاج البريطاني في 4 يوليو/ تموز 1776. وهذه ثاني مرة فقط يلقي فيها عاهل بريطاني كلمة في الكابيتول في واشنطن، بعد خطاب الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.

وتأتي زيارة تشارلز الثالث في فترة تشهد توتراً في "العلاقة الخاصة" بين البلدين التي سيصفها في خطابه بأنها "من أعظم التحالفات في تاريخ البشرية". وإن كان ترامب يتودّد إلى العاهل البريطاني الذي يصفه بأنه "شخص ممتاز"، فهو ينتقد صراحة رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب تحفظات لندن بشأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير/ شباط الماضي، فضلاً عن رفض الزعيم العمالي السماح باستخدام قواعد بريطانية في الضربات الأميركية الأولى على الجمهورية الإسلامية.

وبالإضافة إلى مهاجمة ستارمر، انتقد ترامب الجيش والبحرية البريطانيين، كما قلّل من شأن التضحيات التي قدمها البريطانيون في قتالهم إلى جانب الأميركيين في أفغانستان. وسيذكر تشارلز الثالث بأن الدفاع عن المثل الديمقراطية أمر "ضروري للحرية والمساواة" بوجه التحديات الدولية، وسيذكر بالتحالفات العديدة التي تربط بين البلدين، ولا سيما حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويلقي الملك، البالغ 77 عاماً، كلمة مقتضبة في المساء خلال العشاء الرسمي الذي يقام في قاعة استقبال في البيت الأبيض، ويليه حفل استقبال في المساء في السفارة البريطانية. وتجرى زيارة الزوجين الملكيين بعد أيام قليلة على الهجوم الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض ويشتبه بأنه كان يستهدف الرئيس الأميركي، ومن المتوقع أن يشير إليه تشارلز الثالث في كلمته. وغداً الأربعاء يتوجه الزوجان إلى نيويورك حيث سيزوران النصب التذكاري لضحايا 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ويستقلان الطائرة الخميس إلى جزر برمودا في المحيط الأطلسي.

ترامب ينتقد مستشار ألمانيا

من ناحية أخرى، قال ترامب اليوم إن المستشار الألماني فريدريش ميرز لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران، وذلك بعد يوم من انتقاد ميرز الشديد للولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع الحرب على إيران. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "يعتقد مستشار ألمانيا فريدريش ميرز أنه من المقبول أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه شيئاً!".

وأمس الاثنين، أطلق ميرز تصريحات حادة حول الحرب على إيران، إذ قال إن القيادة الإيرانية "تذل" الولايات المتحدة وتجعل المسؤولين الأميركيين يتوجهون إلى باكستان ثم يغادرون دون نتائج، في توبيخ مفاجئ وغير معتاد بشأن الصراع. وأضاف أنه لا يفهم استراتيجية الخروج التي تتبعها الولايات المتحدة في الحرب الإيرانية.

وقال خلال حديثه مع طلاب في مدينة مارسبرغ: "من الواضح أن الإيرانيين بارعون جداً في التفاوض، أو بالأحرى، بارعون للغاية في عدم التفاوض، إذ تركوا الأميركيين يذهبون إلى إسلام أباد ثم يغادرون خالي الوفاض". وأضاف في ولاية نورد راين فستفاليا "القيادة الإيرانية، ولا سيما ما يسمى الحرس الثوري، تذل أمة بأكملها. لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)